Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Hof

Mas­sen­wei­se Elek­tronik­ge­rä­te unter­schla­gen . Tat­ver­däch­ti­ger in Haft

A93 / HÖCH­STÄDT, LKR. WUN­SIE­DEL. Am ver­gan­ge­nen Sams­tag­abend nah­men Fahn­der der Grenz­po­li­zei Selb an der A93 einen Mann fest, der gro­ße Men­gen an Elek­tro­nik unter­schla­gen hat­te. Die Staats­an­walt­schaft Hof stell­te Haftantrag.

Im Rah­men einer Kon­trol­le fan­den Beam­te der Grenz­po­li­zei­in­spek­ti­on Selb eine Viel­zahl an zum Teil hoch­wer­ti­gen Gegen­stän­den in einem Klein­trans­por­ter auf. Auf­grund der feh­len­den Adress­auf­kle­ber auf den Pake­ten, lag der Ver­dacht nahe, dass es sich um nicht zuge­stell­te ver­sucht haben, einen Teil der Gegen­stän­de weit unter Wert zu ver­kau­fen. Er räum­te die Unter­schla­gung der Gegen­stän­de teil­wei­se ein. Der aktu­el­le Ent­wen­dungs­scha­den liegt bei ca. 15 000 Euro.

Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof wur­de der Mann einem Ermitt­lungs­rich­ter beim Amts­ge­richt Hof vor­ge­führt. Die­ser erließ Haft­be­fehl und der Tat­ver­däch­ti­ge wur­de in eine Justiz­voll­zugs­an­stalt ein­ge­lie­fert. Die Ermitt­lun­gen dau­ern an.