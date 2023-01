Wie die Stadt sich vor­be­rei­tet, und was jetzt rat­sam ist.

Die Gefahr für einen kom­plet­ten Strom­aus­fall (Black­out) in Deutsch­land ist aktu­ell eher gering. Kür­ze­re, regio­na­le Strom­aus­fäl­le sind aller­dings nicht aus­zu­schlie­ßen. „Umso wich­ti­ger ist es, in die­sen Situa­tio­nen vor­be­rei­tet zu sein und zu wis­sen, was zu tun ist“, erklärt Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke. Die Stadt Bam­berg hat dazu früh­zei­tig eine Arbeits­grup­pe „Ener­gie­kri­se“ ein­ge­rich­tet, um gemein­sam mit den Stadt­wer­ken und den Ret­tungs­or­ga­ni­sa­tio­nen hand­lungs­fä­hig zu sein. „Wir bit­ten auch die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, sich auf Ereig­nis­se wie Strom­aus­fäl­le vor­zu­be­rei­ten und sich einen klei­nen Vor­rat der wich­tig­sten Din­ge des täg­li­chen Bedarfs anzu­le­gen“, so Star­ke. Wich­ti­ge Infor­ma­tio­nen lie­fert dazu der Not­fall-Fly­er der Stadt Bam­berg, der in den näch­sten Tagen an sämt­li­che Haus­hal­te in Bam­berg ver­teilt wird.

Stadt­wer­ke-Geschäfts­füh­rer Dr. Micha­el Fie­del­dey dazu: „Die Wahr­schein­lich­keit eines unkon­trol­lier­ten flä­chen­decken­den und lang­an­hal­ten­den Strom­aus­falls ist der­zeit gering.“ Kommt es aber zu plötz­li­chen Unter­bre­chun­gen bei der Strom­ver­sor­gung, dann betrifft es meist ein räum­lich sehr klei­nes Gebiet und die Ursa­che kann sehr schnell beho­ben wer­den. Auf grö­ße­re Stö­run­gen sind die Stadt­wer­ke mit Not­fall­plä­nen vor­be­rei­tet. Die­se sehen bei über­re­gio­na­len Netz­pro­ble­men das kas­ka­den­ar­ti­ge Abschal­ten ein­zel­ner Stadt­tei­le für weni­ge Stun­den vor. So kön­ne die Last im Netz bes­ser ver­teilt wer­den, eine Über­span­nung ver­mie­den wer­den, erklärt Dr. Fie­del­dey, der bei der Was­ser­ver­sor­gung Ent­war­nung gibt: „Die­se ist in Bam­berg unab­hän­gig vom Strom jeder­zeit gesi­chert“, so der Chef der Stadtwerke.

„Es ist wich­tig, auch die Kom­mu­ni­ka­ti­on mit der Bür­ger­schaft sicher­zu­stel­len, wenn Tele­fon, Inter­net und TV nicht mehr funk­tio­nie­ren. Unser Not­fall-Fly­er ent­hält die wich­tig­sten Infor­ma­tio­nen, mit Hil­fe derer sich Bür­ge­rin­nen und Bür­ger vor­be­rei­ten kön­nen“, erklärt Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke. Der Not­fall-Fly­er wird nun an alle Haus­hal­te in Bam­berg ver­teilt. Außer­dem lie­gen Exem­pla­re in den Rat­häu­sern am ZOB und am Max­platz sowie bei den Stadt­wer­ken auch in eng­li­scher Spra­che aus. Der Fly­er kann auch im Inter­net unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​n​o​t​f​all in den kom­men­den Tagen in wei­te­ren Spra­chen her­un­ter­ge­la­den werden.

Lebens­mit­tel, Medi­ka­men­te, Taschen­lam­pe und Radio

Der Not­fall-Fly­er zeigt auf, was Bür­ge­rin­nen und Bür­ger auf jeden Fall zu Hau­se haben soll­ten: neben einem Vor­rat an Lebens­mit­teln und Medi­ka­men­ten, auch eine Taschen­lam­pe, ein bat­te­rie­be­trie­be­nes UKW-Radio oder Ker­zen. Eine ent­spre­chen­de Check­li­ste fin­det sich eben­so im Not­fall-Fly­er wie auch Infos zu Ver­hal­tens­wei­sen und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­we­gen bei einem Stromausfall.

Bei einem län­ge­ren Strom­aus­fall ist der ana­lo­ge Rund­funk, der wei­ter­hin sen­den kann, die wich­tig­ste Infor­ma­ti­ons­quel­le. Ein Radio mit Bat­te­rie- oder Kur­bel­be­trieb soll­te daher in jedem Haus­halt vor­han­den sein. Bei beson­de­ren Vor­komm­nis­sen sol­len die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zusätz­lich mit­tels mobi­ler Laut­spre­cher­durch­sa­gen der Poli­zei und Feu­er­wehr infor­miert wer­den. Außer­dem rich­tet die Stadt dann Anlauf­stel­len im Rat­haus am Max­platz und bei den Lösch­grup­pen der Feu­er­wehr ein. Die genau­en Adres­sen fin­den sich im Not­fall-Fly­er (sie­he auch Infokasten).

Bür­ger­te­le­fon ab 18. Janu­ar und Notfall-Homepage

„Die Stadt berei­tet sich auf die Not­fall­ver­sor­gung gut vor“, betont Sicher­heits­re­fe­rent Chri­sti­an Hin­ter­stein. Wich­ti­ge Ein­rich­tun­gen wie das Kli­ni­kum Bam­berg wer­den auch bei einem grö­ße­ren Strom­aus­fall mit­tels Not­strom­ag­gre­gat wei­ter ver­sorgt. Zwei­ter Bür­ger­mei­ster und Sozi­al­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp bit­tet dar­um, dass Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sich auch „um Nach­ba­rin­nen und Nach­barn küm­mern, die mög­li­cher­wei­se Hil­fe benö­ti­gen“, so Glü­sen­kamp. Der Zwei­te Bür­ger­mei­ster betont: „Wer Fra­gen im Zusam­men­hang mit dem Not­fall-Fly­er hat, kann sich ger­ne an uns wen­den. Wir schal­ten dazu in den kom­men­den Wochen ein Bürgertelefon.“

Das Bür­ger­te­le­fon unter 0951/87–2525 ist ab 18. Janu­ar 2023 mon­tags bis frei­tags von 10 bis 12 Uhr besetzt. Die häu­fig­sten Fra­gen wer­den eben­so auf www​.stadt​.bam​berg​.de/​n​o​t​f​all beant­wor­tet. Dort fin­det sich unter ande­rem auch eine Kar­te mit den Adres­sen der Anlauf­sta­tio­nen im Katastrophenfall.

Anlauf­stel­len bei Stromausfall

Die Stadt Bam­berg errich­tet im Fall eines län­ge­ren andau­ern­den und flä­chen­decken­den Strom­aus­falls Anlauf­stel­len unter ande­rem bei den Feu­er­wehr­ge­rä­te­häu­sern der Lösch­grup­pen (Leucht­tür­me). Dort kön­nen Sie Gefah­ren mel­den und aktu­el­le Infor­ma­tio­nen erhal­ten. Ach­ten Sie auf Radio-Durch­sa­gen! Bit­te beach­ten Sie: es fin­det dort kei­ne Ver­sor­gung mit Lebens­mit­teln, Medi­ka­men­ten, etc. statt!

Lösch­grup­pe 1 Ost: Neu­erb­stra­ße 5a, 96052 Bamberg Lösch­grup­pe 2 Wun­der­burg: Roten­stein­stra­ße 11, 96050 Bamberg Lösch­grup­pe 3 Nord / Stän­di­ge Wache: Mar­ga­re­ten­damm 40, 96052 Bamberg Lösch­grup­pe 4 Stadt­mit­te: Pfeufer­stra­ße 18, 96047 Bamberg Lösch­grup­pe 5/6 Gaustadt-Micha­els­berg: Hein­rich-Sem­lin­ger-Stra­ße 11, 96049 Bamberg Lösch­grup­pe 7 Kaul­berg: Para­dies­weg 3, 96049 Bamberg Lösch­grup­pe 8 Wil­den­sorg: Wil­den­sor­ger Haupt­stra­ße 39, 96049 Bamberg Lösch­grup­pe 9 Bug: Anger­stra­ße 11, 96049 Bamberg Casi­no am Föhrenhain Föh­ren­stra­ße 6, 96052 Bamberg Rat­haus Maxplatz Maxi­mi­li­ans­platz 3, 96047 Bamberg

Mehr Infor­ma­tio­nen: www​.stadt​.bam​berg​.de/​n​o​t​f​all