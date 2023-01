Auch in die­sem Jahr ver­gibt der Baye­ri­sche Land­tag wie­der sei­nen Bür­ger­preis, um her­aus­ra­gen­des, ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment zu wür­di­gen. „Die Aus­schrei­bung des Bür­ger­prei­ses 2023 ist mit dem Leit­the­ma „Licht­blick­ma­cher – Ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment für die psy­chi­sche Gesund­heit“ gestar­tet und auf der Home­page des Baye­ri­schen Land­tags abruf­bar“, erklärt die Bay­reu­ther Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Gud­run Brendel-Fischer.

„Gera­de die letz­ten Jah­re haben uns gezeigt, dass es mehr und mehr Men­schen gibt, denen die aktu­el­len Her­aus­for­de­run­gen psy­chi­sche Pro­ble­me berei­ten. Die Anfor­de­run­gen unse­rer Lei­stungs­ge­sell­schaft und die Ein­schrän­kun­gen wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie haben ihren Bei­trag eben­falls dazu gelei­stet“, sagt Bren­del-Fischer. Psy­chi­sche Gesund­heit sei aber eine wesent­li­che Vor­aus­set­zung für Lebens­qua­li­tät, Lei­stungs­fä­hig­keit und sozia­le Teil­ha­be. Dem­entspre­chend rich­tet sich die Aus­lo­bung an ehren­amt­li­che Initia­ti­ven, die Betrof­fe­nen in Bay­ern dabei hel­fen, mit ihrer Krank­heit umzu­ge­hen oder Men­schen aus deren Umfeld unter­stüt­zen sowie an Enga­gier­te, die Prä­ven­ti­on zum Erhalt psy­chi­scher Gesund­heit betreiben.

Die Bewer­bungs­frist für den mit ins­ge­samt 50.000 Euro dotier­ten Bür­ger­preis läuft bis 5. März 2023. Eine Teil­aus­schüt­tung des Preis­gel­des bleibt vor­be­hal­ten. Außer­dem kann das jewei­li­ge Preis­geld auch in Teil­sum­men auf meh­re­re Preisträger/​innen auf­ge­teilt wer­den. Es ist zweck­ge­bun­den und für die För­de­rung des prä­mier­ten Pro­jekts oder des­sen Fort­ent­wick­lung ein­zu­set­zen. Die Preis­trä­ge­rin­nen Ilse Aigner aus­ge­wählt. Die Preis­ver­lei­hung ist für 23. Juni 2023 im Baye­ri­schen Land­tag geplant.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen rund um die Bewer­bung sind ersicht­lich auf der Inter­net­sei­te www​.bue​r​ger​preis​-bay​ern​.de. Als per­sön­li­che Ansprech­part­ne­rin fun­giert Frau Petra Thie­len, Baye­ri­scher Land­tag | Land­tags­amt, Maxi­mi­lia­ne­um, 81627 Mün­chen, Tele­fon 089 4126–2685 oder buergerpreis-​bayern@​bayern.​landtag.​de