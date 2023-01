Bam­berg. Was­ser und Flüs­se sind für uns Men­schen fas­zi­nie­rend und lebens­not­wen­dig. Die­ses Jahr wird vom 14. bis 26. März erst­mals ein Fluss­film­fest ent­lang des Mains statt­fin­den. „Über das For­mat Kino wol­len wir mög­lichst vie­le Men­schen von der Visi­on für leben­di­ge Flüs­se begei­stern und mit­ein­an­der ins Gespräch brin­gen“ sagt Anne Schmitt, Geschäfts­füh­re­rin des Ver­eins Fluss­pa­ra­dies Fran­ken. Seit sie erst­mals von einer sol­chen Ver­an­stal­tung in Ber­lin gehört hat, hat­te sie das Ziel, etwas Ähn­li­ches auch für den Main zu realisieren.

Über das Netz­werk Main, das vom Baye­ri­schen Mini­ste­ri­um der Finan­zen und für Hei­mat geför­dert wird, hat sich die Chan­ce erge­ben, die Idee umzu­set­zen. „Neu und ein­zig­ar­tig wird bei uns sein, dass der Haupt­film River und die dazu extra aus­ge­such­ten inter­na­tio­na­len Kurz­fil­me nicht nur in einer Stadt son­dern in 14 Orten ent­lang des gesam­ten Flus­ses gezeigt wer­den“ sagt Simo­ne Kolb, die für das Netz­werk Main von Knetz­gau aus einen Groß­teil der Orga­ni­sa­ti­on stemmt.

Die Eröff­nung fin­det am 14. März 2023 in Bay­reuth statt und dann geht es immer den Main ent­lang bis zu sei­ner Mün­dung bei Frank­furt a. Main. Mit im Boot sind die Ideen­ge­ber Micha­el Ben­der und Tobi­as Schä­fer der Stif­tung Living Rivers, die in Ber­lin 2016 erst­mals die Idee für eine sol­che Ver­an­stal­tung hat­ten. Damals waren sie inspi­riert vom kali­for­ni­schen Wild & Sce­nic Festival.

Neben den Film­aben­den bzw. Kino-Mati­neen wird in vie­len Orten zusätz­lich ein pas­sen­des Rah­men­pro­gramm mit Kunst­aus­stel­lun­gen, Pup­pen­thea­ter, Vor­trä­gen und Füh­run­gen ange­bo­ten sowie zur gemein­sa­men Main­CleanUp Müll-Sam­mel-Aktio­nen auf­ge­ru­fen. Infor­ma­tio­nen unter www​.main​fluss​film​fest​.de. Dort kann man sich mit einem stim­mungs­vol­len Trai­ler bereits jetzt auf das Fluss­film­fest am Main einstimmen.

Wei­te­re Infos

Als Haupt­film des ersten Main­Fluss­Film­Fe­stes wird in den mei­sten Kinos die Pro­duk­ti­on River (2021) von Jen­ni­fer Pee­dom gezeigt. Der Film ist ein musi­ka­li­sches und cinea­sti­sches Erleb­nis. Er erzählt aus der Vogel­per­spek­ti­ve von der Bezie­hung der Mensch­heit zu unse­rer wert­voll­sten Res­sour­ce im Lau­fe der Zeit. Es ist eine Geschich­te über die Gren­zen der mensch­li­chen Kon­trol­le und dar­über, wie unse­re kurz­sich­ti­gen Ver­su­che, die Natur zu kon­trol­lie­ren, nach hin­ten los­ge­gan­gen sind. Es geht um die Frag­men­tie­rung der Flüs­se und die lang­fri­sti­gen Aus­wir­kun­gen auf die leben­de Welt. Text- und Bild­ma­te­ri­al zu River für die Bericht­erstat­tung zum Film unter www​.film​ki​no​text​.de/​r​i​v​e​r​.​h​tml