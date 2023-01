Rat­haus­Re­port der Stadt Erlan­gen vom 18. Janu­ar 2023

Tra­gö­die in Bro­wa­ry Bei einem Hub­schrau­ber­ab­sturz am Mitt­woch in Bro­wa­ry in der Ukrai­ne sind laut Medi­en­be­rich­ten 17 Men­schen ums Leben…