Mühl­hau­sen (ots) – Am Mitt­woch­abend (18.01.2023) ereig­ne­te sich im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall. Der Fah­rer eines Daim­ler ver­starb noch an der Unfallstelle.

Nach der­zei­ti­gem Ermitt­lungs­stand war der 18-jäh­ri­ger Fah­rer eines VW gegen 18:45 Uhr auf der Staats­stra­ße 2260 von Wachen­roth in Rich­tung Mühl­hau­sen unter­wegs. Hier kam er aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che mit sei­nem Fahr­zeug in den Gegen­ver­kehr und kol­li­dier­te fron­tal mit einem ent­ge­gen­kom­men­den Daim­ler. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­den bei­de Fahr­zeu­ge von der Fahr­bahn geschleu­dert und kamen dort zum Liegen.

Der 18-Jäh­ri­ge wur­de mit­tels eines Ret­tungs­hub­schrau­bers mit schwe­ren Ver­let­zun­gen in ein umlie­gen­des Kran­ken­haus gebracht. Für den 55-jäh­ri­gen Fah­rer des Daim­ler kam jede Hil­fe zu spät, er ver­starb noch an der Unfall­stel­le. Sei­ne 38-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin wur­de mit schwe­ren Ver­let­zun­gen eben­falls in ein umlie­gen­des Kran­ken­haus eingeliefert.

Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt nah­men den Unfall vor Ort auf. Die Beam­ten wur­den hier­bei auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Nürn­berg-Fürth von einem Gut­ach­ter unter­stützt. Neben den Poli­zei­be­am­ten waren zahl­rei­che Kräf­te umlie­gen­der Feu­er­weh­ren vor Ort. Die ST2260 ist zur Stun­de (Stand 22:30 Uhr) bis zur Been­di­gung der Ber­gungs­maß­nah­men voll gesperrt.