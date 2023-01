Am 30. Und am 31. Janu­ar fin­det um 19 Uhr jeweils ein Räu­cher­kurs im Haus der Kräu­ter in der Kem­nather Stra­ße 3 in Nagel statt. Am 2. Febru­ar ist Mariä Licht­mess und ein ganz beson­de­rer Tag um den alten Brauch des Räu­cherns auf­le­ben zu lassen.

Das Räu­chern mit Kräu­tern und Har­zen hat eine lan­ge Tra­di­ti­on. In gemüt­li­cher Run­de ler­nen die Teil­neh­mer die viel­sei­ti­gen Anwen­dungs­mög­lich­kei­ten und Wir­kungs­wei­sen ver­schie­de­ner Kräu­ter und Har­ze ken­nen. Auch über das Fest Mariä Licht­mess gibt es inter­es­san­te und span­nen­de Infor­ma­tio­nen. Am Ende des Kur­ses testen wir für jeden Teil­neh­mer „sein“ Räu­cher­werk aus.

Infos und Anmel­dung bis spä­te­stens 29.1. bei Kräu­ter­füh­re­rin Eri­ka Bau­er unter Tele­fon 09236 1006 oder per Mail an bauer-​nagel@​hotmail.​de