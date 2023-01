Mit Mer­lin Fuß und Felix Detthentha­ler ver­län­gern gleich zwei Spie­ler ihre Ver­trä­ge beim HSC 2000 Coburg um ein wei­te­res Jahr

Mer­lin wech­sel­te 2021 vom TV Hüt­ten­berg in die Vestestadt und bleibt dem HSC auch im drit­ten Jahr wei­ter erhal­ten. Mit 31 Toren in der Hin­run­de konn­te sich der 22-Jäh­ri­ge sowohl durch sein star­kes Eins-gegen-Eins, als auch sei­nen wuch­ti­gen Wurf schon mehr­fach gut in Sze­ne set­zen. Dar­auf auf­bau­end wird der Rück­raum Rech­te in der näch­sten Sai­son auch wei­ter­hin sei­ne Stär­ken beim HSC ein­brin­gen: „Ich füh­le mich sport­lich, sowie per­sön­lich sehr wohl in Coburg. Für mich passt ein­fach das Gesamt­pa­ket. Ich bin ein jun­ger Spie­ler, der sich ste­tig wei­ter­ent­wickeln möch­te und die­se Mög­lich­keit gibt es für mich beim HSC 2000 Coburg. Ich freue mich daher auf ein wei­te­res Jahr in der Vestestadt“, sagt Mer­lin Fuß über sei­ne Vertragsverlängerung.

Felix Detthentha­ler ver­län­gert eben­falls Auch mit Felix konn­ten sich die HSC-Ver­ant­wort­li­chen auf eine Ver­län­ge­rung um ein wei­te­res Jahr ver­stän­di­gen. Nach­dem der 20-Jäh­ri­ge in den letz­ten bei­den Spiel­zei­ten noch zum Per­spek­tiv­ka­der gehör­te, konn­te er sich in die­ser Sai­son fest im Kader des HSC eta­blie­ren. In der ver­gan­ge­nen Sai­son kam er bei 15 absol­vier­ten Spie­len auf 14 Tore. Nach Abschluss der Hin­run­de in die­ser Sai­son liegt er nach 16 Spie­len bereits bei 24 Toren. Durch die län­ge­re Aus­fall­zeit von Max Prel­ler und des seit dem 6. Spiel­tag aus­ge­fal­le­nen Max Jae­ger kam der jun­ge Links­au­ßen so gut wie in jedem Spiel zum Ein­satz und konn­te die Posi­ti­on mehr als gut aus­fül­len. Auf­grund sei­ner gezeig­ten Lei­stun­gen und der damit ver­bun­de­nen Per­spek­ti­ve bleibt Felix nun ein wei­te­res Jahr beim HSC 2000 Coburg: „Nach­dem ich auf eine mög­li­che Ver­trags­ver­län­ge­rung ange­spro­chen wur­de, muss­te ich nicht lan­ge über­le­gen. Ich lebe seit 2017 in Coburg und füh­le mich hand­bal­le­risch als auch per­sön­lich sehr wohl. Ich sehe hier auch in der kom­men­den Sai­son die Mög­lich­keit, mei­ne Zie­le zu errei­chen und mei­nen Bei­trag zu einer erfolg­rei­chen Zukunft des HSC zu lei­sten,“ so der jun­ge Linksaußen.

Auch HSC-Geschäfts­füh­rer Jan Gorr freut sich über den Ver­bleib der bei­den: „Die bei­den Ver­trags­ver­län­ge­run­gen mit Mer­lin und Felix sind für uns wich­ti­ge Ent­schei­dun­gen, da sie auch sehr gut zei­gen, dass es sich lohnt, jun­gen Spie­ler Ver­trau­en zu schen­ken. Gemein­sam möch­ten wir unse­ren Weg auch zukünf­tig wei­ter gehen und an einer ste­ti­gen Ent­wick­lung unse­rer Mann­schaft arbeiten. “