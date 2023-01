4 Näch­te, 5 Fil­me: Exzel­lenz­clu­ster bringt afri­ka­ni­sches Kino nach Bayreuth

Das afri­ka­ni­sche Film­fest „Cine­ma Afri­ca“ prä­sen­tiert von Sonn­tag bis Mitt­woch 22.01. bis 25.01.2023 fünf afri­ka­ni­sche Fil­me im Bay­reu­ther Kino Cine­plex. Das Festi­val wird vom Exzel­lenz­clu­ster „Afri­ca Mul­ti­ple“ der Uni­ver­si­tät Bay­reuth organisiert.

Zum 14. Mal fin­det vom 22.01. bis 25.01.2023 das afri­ka­ni­sche Film­fe­sti­val Cine­ma Afri­ca in Bay­reuth statt. An vier Aben­den wer­den ins­ge­samt fünf Fil­me aus den Jah­ren 2021 und 2022 prä­sen­tiert, die in kur­zer Zeit inter­na­tio­na­le Beach­tung gefun­den haben und teil­wei­se auch schon bei nam­haf­ten Film­fe­sti­vals gezeigt wur­den. Die cinea­sti­sche Rei­se führt das Publi­kum nach Tan­sa­nia, Gha­na, Kame­run und Sene­gal und zeigt einen klei­nen Aus­schnitt des brei­ten Spek­trums das der afri­ka­ni­sche Film zu bie­ten hat.

Ver­an­stal­ter sind der Exzel­lenz­clu­ster „Afri­ca Mul­ti­ple“ der Uni­ver­si­tät Bay­reuth in Koope­ra­ti­on mit dem Cine­plex Bay­reuth (Hin­den­burg­str. 2, Bay­reuth), das auch als Ver­an­stal­tungs­ort fun­giert. Orga­ni­siert und kura­tiert wird das Film­fe­sti­val seit sei­nen Anfän­gen von Prof. Dr. Ute Fend­ler, Inha­be­rin des Lehr­stuhls für Roma­ni­sche Lite­ra­tur­wis­sen­schaft und Kom­pa­ra­ti­stik unter beson­de­rer Berück­sich­ti­gung Afrikas.

Die Film­vor­füh­run­gen begin­nen jeweils um 20 Uhr, am 25. Janu­ar gibt es eine zusätz­li­che Vor­stel­lung um 18 Uhr. Im Anschluss an jede Vor­füh­rung fin­det eine kur­ze Dis­kus­si­ons­run­de mit dem Publi­kum statt, an der auch die jeweils ein­ge­la­de­nen Ehren­gä­ste teilnehmen.

Datum/​Zeit/​Ort: Sonn­tag, 22. bis Mitt­woch, 25. Janu­ar 2023

Ver­an­stal­tungs­ort: Cine­plex Bayreuth

Für die Ver­an­stal­tung müs­sen jeweils Kino­ein­tritts­kar­ten erwor­ben werden.

Die Fil­me sind haupt­säch­lich in fran­zö­si­scher und eng­li­scher Sprache.

Pro­gramm:

Sonn­tag, 22. Janu­ar 2023, 20.00 Uhr,

Tug of War („Tau­zie­hen des Kriegs“)

Tan­sa­nia 2021, 92 min.

Ehren­gast: Gud­run Colum­bus Mwanyika (Haupt­dar­stel­ler)

Vuta N’Ku­vu­te (Tug of War) beruht auf dem gleich­na­mi­gen preis­ge­krön­ten Roman von Shafi Adam Shafi. Die Geschich­te han­delt von einer ver­bo­te­nen Roman­ze zwi­schen zwei Lie­ben­den in den 1950er Jah­ren vor dem Hin­ter­grund der vom Kolo­nia­lis­mus gepräg­ten Ver­hält­nis­se in San­si­bar. Die jun­ge indisch-san­si­ba­ri­sche Yasmin flieht vor ihrer arran­gier­ten Ehe und trifft Den­gé, einen jun­gen Revolutionär.

Regis­seur: Amil Shivji

Spra­che: Eng­lisch und Kis­wa­hi­li – mit eng­li­schen Untertiteln

Wei­te­re Infos: https://​en​.wiki​pe​dia​.org/​w​i​k​i​/​T​u​g​_​o​f​_​W​a​r​_​(​2​0​2​1​_​f​ilm)

Mon­tag, 23. Janu­ar 2023, 20.00 Uhr,

Borga

Deutsch­land / Gha­na 2021, 108 min.

Ehren­gast: Euge­ne Boa­teng (Haupt­dar­stel­ler)

Kojo, ein jun­ger Gha­na­er, wächst in ärm­li­chen Ver­hält­nis­sen in der Nähe eines Elek­tro­schrott­plat­zes in der gha­nai­schen Haupt­stadt Accra auf. In der Hoff­nung auf ein bes­se­res Leben wan­dert er nach Deutsch­land aus. Der Film erhielt 2021 beim 42. Film­fe­sti­val Max Ophüls Preis (FFMOP) den Haupt­preis im Spielfilm-Wettbewerb.

Regis­seur: York-Fabi­an Raabe

Spra­che: Twi, Deutsch und Eng­lisch – mit eng­li­schen Untertiteln

Wei­te­re Infos: https://​de​.wiki​pe​dia​.org/​w​i​k​i​/​B​o​r​g​a​_​(​F​ilm)

Diens­tag, 24. Janu­ar 2023, 20.00 Uhr,

Saloum

Sene­gal / Frank­reich 2021, 82 min.

Ehren­gast: Pamé­la Diop (Pro­du­zen­tin)

Ein Söld­ner­trio ver­sucht, einen mexi­ka­ni­schen Dro­gen­boss aus dem unsi­che­ren Gui­nea-Bissau zu schmug­geln. Sie wol­len auch sein ver­steck­tes Gold in den Sene­gal und in Sicher­heit brin­gen. Doch ihr Flug­zeug wird zur Not­lan­dung im Salo­um-Del­ta gezwun­gen, wo sie in einer Feri­en­an­la­ge Zuflucht fin­den. Hier war­ten alte Bekann­te und auch über­na­tür­li­che Bedro­hun­gen auf sie.

Regis­seur: Jean-Luc Herbulot

Spra­che: Fran­zö­sisch und Wolof – mit eng­li­schen Untertiteln

Wei­te­re Infos: https://​de​.wiki​pe​dia​.org/​w​i​k​i​/​S​a​l​o​u​m​_​(​F​ilm)

Mitt­woch, 25. Janu­ar 2023, 18.00 Uhr,

Bendskins

Kame­run 2021, 90 min.

Der Film erzählt Geschich­ten aus dem Leben von drei Motorradtaxifahrer*innen („Bend­s­kins“) in Kame­run. Jeden Tag fah­ren Sani, Marie und Franck mit ihren Fahr­gä­sten über ver­schlun­ge­ne Schot­ter­pi­sten durch das groß­städ­ti­sche Ver­kehrs­cha­os. Ihr ver­wickel­tes, kon­flikt­rei­ches Pri­vat­le­ben ist ein „Kri­mi“ mit offe­nem Ausgang …

Regis­seur: Nar­cis­se Wandji

Spra­che: Pid­gin und Fran­zö­sisch – mit eng­li­schen Untertiteln

Mitt­woch, 25. Janu­ar 2023, 20.00 Uhr,

The Gra­vi­ty / La Gravité

Frank­reich 2022, 86 min.

Ehren­gast: Céd­ric Ido (Regis­seur)

Eine noch nie dage­we­se­ne Kon­stel­la­ti­on von Pla­ne­ten ver­än­dert die Schwer­kraft auf der Erde und bringt auch das Leben in einem futu­ri­sti­schen Vor­ort von Paris durcheinander.