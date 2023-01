Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Ampel­an­la­ge beschä­digt – Poli­zei sucht Zeugen

Im Zeit­raum von Sonn­tag­abend bis Mon­tag­mit­tag kam es zu einer Beschä­di­gung der Licht­zei­chen­an­la­ge im Stadt­teil Tennenlohe.

Pas­san­ten infor­mier­ten die Erlan­ger Poli­zei dar­über, dass die Ampel­an­la­ge an der Fuß­gän­ger­que­rung im Bereich Böhm­lach beschä­digt sei. Wie die Beam­ten fest­stel­len konn­ten, war die Signal­an­la­ge am süd­li­chen Ampel­mast zer­bor­sten. Tei­le davon lagen am Boden.

Auf­grund des Scha­dens­bil­des geht die Poli­zei davon aus, dass ein grö­ße­res Fahr­zeug gegen die Ampel­an­la­ge stieß und so den Scha­den ver­ur­sach­te. Die Beam­ten lei­te­ten Ermitt­lun­gen wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort ein.

Die Poli­zei sucht daher Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben kön­nen. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114, entgegen.

Fron­tal­zu­sam­men­stoß zwi­schen zwei Radfahrern

Auf dem Fahr­rad­weg ent­lang des Kanals ereig­ne­te sich am spä­ten Mon­tan­nach­mit­tag ein Zusam­men­stoß zwi­schen zwei Rad­fah­rern, bei wel­che einer der Betei­lig­ten ver­letzt wurde.

Ein 18-jäh­ri­ger Rad­fah­rer aus dem Land­kreis war auf dem Rad­weg in Rich­tung Nor­den unter­wegs, als ihm aus der Gegen­rich­tung ein 47-jäh­ri­ger Erlan­ger auf dem Fahr­rad entgegenkam.

Die bei­den Rad­fah­rer schaff­ten es nicht mehr sich gegen­sei­tig aus­zu­wei­chen und stie­ßen fron­tal zusam­men. Auf­grund der Kol­li­si­on stürz­ten bei­de Unfall­be­tei­lig­ten, wobei sich der 47-Jäh­ri­ge eine Ver­let­zung zuzog und vom Ret­tungs­dienst in eine Kli­nik eige­lie­fert wer­den muss­te. An sei­nem Fahr­rad wur­de durch den Zusam­men­stoß das Vor­der­rad verbogen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Rei­fen durch Schrau­ben beschädigt

Ecken­tal / Eschen­au – In den letz­ten 5 Mona­ten kam es wie­der­holt zu Sach­be­schä­di­gun­gen an den Rei­fen eines Fir­men­trans­por­ters, wel­cher regel­mä­ßig am Markt­platz geparkt wur­de. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter platz­ier­te mehr­fach Schrau­ben so an den Rei­fen, dass die­se bei Fahrt­an­tritt ein­ge­fah­ren wur­den und der Rei­fen beschä­digt wur­de. Letzt­ma­lig wur­den Schrau­ben an dem wei­ßen VW Trans­por­ter in der Nacht vom 15.01.2023 auf den 16.01.2023 aus­ge­legt und des­sen Rei­fen beschä­digt. Nach der­zei­ti­gem Kennt­nis­stand wur­de gezielt immer das­sel­be Fahr­zeug angegangen.

Zeu­gen, die etwas beob­ach­tet haben, oder sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, mel­den sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–514.

Orts­schild geklaut

Eckental/​Herpersdorf – Im Tat­zeit­raum zwi­schen, 15.01.2023, 22.00 Uhr und 16.01.2023, 09.00 Uhr, wur­de das Orts­schild des Ecken­ta­ler Orts­teils Her­pers­dorf ent­wen­det. Die­ses wur­de durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter aus der Hal­te­rung her­aus geflext und ent­wen­det. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Tat­her­gang geben kann, wird gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter 09131/760–514 zu melden.

Zaun beschä­digt Eckental/​Frohnhof – In der Nacht vom 14.01.2023 auf den 15.01.2023 wur­de in der Lin­del­berg­stra­ße der Holz­zaun eines frei­ste­hen­den Ein­fa­mi­li­en­hau­ses beschä­digt. Wer hat in der Tat­nacht etwas gese­hen? Sach­dien­li­che Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen­Land unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–514.

Vor­fahrt genommen

Kalch­reuth – Am Mon­tag, gegen 07:00 Uhr, befuhr ein 32-Jäh­ri­ger aus Klein­sen­del­bach die Kreis­stra­ße ERH 33 in west­li­che Rich­tung. An der Ein­mün­dung zur Staatstra­ße 2243 bog er nach links in Rich­tung Kalch­reuth ab. Hier­bei über­sah er den aus Kalch­reuth kom­men­den und vor­fahrts­be­rech­tig­ten Pkw eines 56-jäh­ri­gen Herold­ber­gers und es kam zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge. Bei­de Unfall­be­tei­lig­ten wur­den durch den Auf­prall leicht ver­letzt und wur­den durch den Ret­tungs­dienst zur wei­te­ren Behand­lung in ein Kran­ken­haus ver­bracht. An den Fahr­zeu­gen ent­stand ins­ge­samt ein Sach­scha­den von min­de­stens 20.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Betrun­ken und ohne Licht auf dem Fahr­rad unterwegs

Höchstadt: Am Mon­tag gegen 23.00 Uhr wur­de ein 18jähriger Fahr­rad­fah­rer im Kie­fern­dor­fer Weg einer Kon­trol­le unter­zo­gen, da er ohne Licht auf der fal­schen Stra­ßen­sei­te fuhr. Bei der Anhal­tung wur­de Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt, was die Beam­ten ver­an­lass­te einen Vor­test durch­zu­füh­ren. Der Mann hat­te offen­sicht­lich dem Alko­hol zuge­spro­chen, der Test wies über 1,8 Pro­mil­le auf. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Strom­ka­sten angefahren

Grems­dorf: Ein Strom­ka­sten der Tele­kom wur­de in der Zeit zwi­schen 11.01.2023 06.00 Uhr und 12.01.23, 24.00 im Gewer­be­park beschä­digt. Die Schä­den wei­sen dar­auf hin, dass der Strom­ka­sten durch ein Fahr­zeug ange­fah­ren wur­de. Per­so­nen die sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Höchstadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.