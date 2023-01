Offe­nes Podi­um – Ver­an­stal­tung am Sams­tag, 21.01.2023 – Uhr­zeit 20:00

Ver­an­stal­ter: Jun­ges Thea­ter Forch­heim, Kasern­stra­ße 9, 91301 Forchheim

Wenn es eine Lei­stungs­schau für Büh­nen­ak­ti­vi­tä­ten in Forch­heim gibt, dann ist es das Offe­ne Podi­um im jtf. Zum ersten Mal in die­sem Jahr, näm­lich am Sams­tag, den 21.01.2023 um 20:00 Uhr fin­det das „Offe­nes Podi­um“ statt. Mit dabei, die „Mautz Bro­thers“, sie spie­len mit Herz­blut gepfleg­ten Ame­ri­ca­na, Alter­na­ti­ve Coun­try und Folk. Mit zwei Stim­men und zwei Gitar­ren inter­pre­tie­ren sie auch Tra­di­tio­nals und eher unbe­kann­te Folk- und Country-Songs.

Den ersten Wort­bei­trag des Abends über­nimmt Hubert Forscht. Er wird einen Text von Wolf­gang Bor­chert vor­tra­gen. Magie gepaart mit etwas Come­dy zeigt das „Duo Lim­äX“, zumin­dest pro­bie­ren das die jun­gen Zau­be­rer nach eige­nen Angaben.

Von den Freund*innen der SOKO wur­de ein afri­ka­ni­scher Tanz ein­stu­diert um die Kol­lek­te fröh­lich ein­zu­lei­ten. Nach der Pau­se wer­den wir von der Sän­ge­rin Kat­rin Rit­ter Blues- und Rock­bal­la­den hören, beglei­tet wird sie am Pia­no von Ulrich Markus.

„Two Thumbs up“, bei die­ser For­ma­ti­on han­delt es sich um drei Her­ren mit Aku­stik­gi­tar­ren und Stimm­bän­dern die durch die Pop­mu­sik­ge­schich­te pflü­gen und sin­gen, so viel drei­stim­mig wie es geht.

Wie immer haben wir ein bun­tes, abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm vor­be­rei­tet und möch­ten dies­mal die Spen­den an das, durch die Nach­wir­kun­gen von Coro­na stark finan­zi­ell gebeu­tel­te JTF übergeben.

Ein­tritt frei – www​.jtf​.de