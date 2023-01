Kostenfreies Online-Seminar "Den inneren Schweinehund überlisten" der KAB Bamberg am 31. Januar 2023

Mit einem KAB-Semi­nar den inne­ren Schwei­ne­hund überlisten

Das KAB Bil­dungs­werk Bam­berg hilft in einem Online-Semi­nar dabei, den inne­ren Schwei­ne­hund zu über­li­sten: Exper­te Dr. Mar­tin Hof­mei­ster von der der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern ver­mit­telt am Diens­tag, 31. Janu­ar 2023 um 19:00 Uhr Tipps und Stra­te­gien, mit denen per­sön­li­che Vor­ha­ben in die Tat umge­setzt wer­den kön­nen: Erklärt wird, wie man alte Gewohn­hei­ten hin­ter sich las­sen und neue auf­bau­en kann.

Die Teil­nah­me ist kosten­frei. Um Anmel­dung wird gebe­ten unter www​.kab​-bam​berg​.de/​b​i​l​d​u​n​g​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​gen.