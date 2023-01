Bio­re­gio­na­le Waf­feln und vie­le Ideen: Am S ams­tag , dem 14. Janu­ar, fand die Jah­res­auf­takt­fei­er des Ernäh­rungs­rat Ober fran­ken statt



Waf­feln in Bio-Qua­lität, mit Zuta­ten nur aus der Ober­fran­ken? Für die Jah­resauftakt­ver­an­stal­tung des Ernährungs­rats Ober­fran­ken, die am Samstag, dem 14. Janu­ar, im Tran­si­ti­onHaus Bay­reuth statt­fand, ver­suchte das Team, möglichst nah an die­ses Ide­al heranzu­kom­men. Wie sah das kon­kret aus?



„Für die Grund­zu­ta­ten wie Eier, Mehl, Milch und But­ter haben wir Pro­du­zen­ten und Produzen­tin­nen aus Ober­fran­ken. Unse­re Äpfel für das Apfel­mus kom­men sogar direkt aus Bayreuth.“, sagt Maria-Cla­ra Hoh. „Wir wol­len zei­gen, dass es jetzt schon möglich ist, vie­le Lebens­mit­tel bio­re­gio­nal zu bezie­hen. Und wir haben das Ziel, in Zukunft alle mögli­chen Lebens­mit­tel aus der Regi­on stan­dardmäßig verfügbar zu machen.“ Bio­re­gio­na­le Lebens­mit­tel sol­len in ihrer Viel­falt für alle erhältlich sein. Das ist eines der Haupt­zie­le des Ernährungs­rates Ober­fran­ken.



Der Ern ä hrungs­rat Ober­fran­ken – wer steckt eigent­lich dahin­ter ?

Der gemeinnützi­ge Ver­ein ist ein Zusam­men­schluss aus ver­schie­de­nen Men­schen ent­lang der Lebens­mit­tel­wertschöpfungs­ket­te: Von Landwirt:innen über Wei­ter­ver­ar­bei­tung und Einzel­han­del bis hin zu Verbraucher:innen. Das Ziel ist es, die Lebensmit­tel­ver­sor­gung in Ober­fran­ken nach­hal­ti­ger, gesünder und gerech­ter zu gestal­ten und resi­li­en­te regio­na­le Struk­tu­ren auf­zu­bau­en. „Das alles klingt manch­mal etwas abstrakt – des­halb war es schön, dass wir uns mit die­ser Auf­takt­fei­er mal wie­der per­sön­lich vor­stel­len konn­ten.“, sagt Julia Marx, eine der sie­ben Vor­stän­de und Vor­stän­din­nen. „Die Ver­an­stal­tung zeigt ein­mal mehr, wel­chen Wert ein Netz­werk wie der Ernäh­rungs­rat hat: Men­schen ent­lang der Wert­schöp­fungs­ket­te tausch­ten sich ange­regt aus und es fan­den Gesprä­che für Koope­ra­tio­nen statt. In der Regi­on gibt es viel Unter­stüt­zung für unse­re Zie­le und vie­le Men­schen, die bereits etwas tun.“



An ver­schiedenen Ständen stell­ten Akti­ve des Ernäh­rungs­rats die verschie­de­nen Projekte vor. Es waren über 30 Inter­es­sier­te aus Coburg, Bam­berg, Kulm­bach und wei­te­ren Orten da, darun­ter Vertreter:innen aus Poli­tik, Verwaltung, Wirt­schaft und Gemein­schafts­verpfle­gung wie zum Bei­spiel auch Kitas und Schu­len. Alle ver­eint das Ziel, unse­re Lebens­mit­tel­ver­sorgung bes­ser zu gestal­ten, damit gesun­des und umwelt­freund­li­ches Essen für alle ver­füg­bar ist. Vor allem zum Gemein­schafts­verpfle­gungs-Pro­jekt gab es reges Inter­es­se: Momen­tan arbei­tet der Ernäh­rungs­rat dar­an, Logi­stikstruk­turen auf­zu­bau­en, um zum Bei­spiel Schul­kan­tinen und ande­re Großkü­chen bio­re­gio­nal zu belie­fern. Auch zu den Run­den Tischen mit Vertre­ter:innen von Stadt- und Landkreis, die in Bay­reuth und Coburg wei­tergeführt wer­den, gab es regen Austausch. Ein wei­te­rer Fokus des Tref­fens war, das Crowd­fun­ding wei­ter zu bewer­ben: Der Ernährungs­rat sam­melt aktu­ell Eigen­mit­tel, um eine För­de­rung für eine bezahl­te Koor­di­nie­rungs­stel­le einzurichten.

Dass der Ernäh­rungs­rat im letz­ten Jahr mit dem Nach­hal­tig­keits­preis Pro­jekt N des Rates für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung ausgezeich­net wur­de, zeigt die Wich­tig­keit sei­ner aktu­el­len Arbeit in Ober­fran­ken. All diese kann jedoch von dem vor allem ehren­amt­li­chen Team allein nicht gelei­stet wer­den – des­halb die Koordinie­rungs­stel­le. Auch die Teilneh­men­den brachten vie­le lau­fen­de Pro­jek­te und Ideen für weitere Aktio­nen mit.



Es gibt also viel zu tun im neuen Jahr! Das Fest hat den Start­schuss gege­ben.



Sie haben Inter­es­se, von uns auf dem Lau­fen­den gehal­ten wer­den oder mit­zu­ma­chen? Schreiben Sie uns an: info@ernaehrungsrat-ober­fran­ken.de . Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter https://www.ernaeh­rungs­rat-ober​fran​ken​.de/ . Unter­stüt­zen Sie unser Crowd­fun­ding: https://www.viele-schaf­fen-mehr​.de/​p​r​o​j​e​k​t​e​/​b​i​o​r​e​g​i​o​n​ale-lebens­mit­tel