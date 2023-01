Wo Gast­ge­ber zu Gästen wer­den: Die HOGA 2023 ist eröffnet

Zur HOGA Nürn­berg lie­fern rund 470 Aus­stel­ler Ange­bo­te, Lösun­gen, Inspi­ra­ti­on sowie Pro­duk­te und Lebens­mit­tel für Hotel­le­rie, Gastro­no­mie und Gemein­schafts­ver­pfle­gung. Bis ein­schließ­lich Diens­tag, 17. Janu­ar 2023 trifft sich die Bran­che der Gast­ge­ber in der Mes­se Nürnberg.

Nürn­berg – Im Rah­men der offi­zi­el­len HOGA-Eröff­nung sprach Ober­bür­ger­mei­ster Mar­cus König ein Gruß­wort, in dem er die Bran­che in Nürn­berg begrüß­te. Ange­la Insel­kam­mer, Prä­si­den­tin des Baye­ri­schen Hotel- und Gast­stät­ten­ver­ban­des DEHO­GA Bay­ern, for­mu­lier­te in ihrer Anspra­che aktu­el­le Sor­gen und Nöte der Baye­ri­schen Gastro­no­men und Hote­liers und appel­lier­te damit an die Politik.

Gleich­zei­tig beton­te sie, dass es für die Gast­ge­ber- Bran­che wich­tig ist, auf der HOGA Flag­ge zu zei­gen. In sei­ner Fest­an­spra­che stell­te der Baye­ri­sche Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann die Bedeu­tung der Gastro­no­mie für Wirt­schaft und Gesell­schaft her­aus und eröff­ne­te damit fei­er­lich die HOGA.

Wings Coin – Gewin­ner des Gastro Inno­va­ti­on Awards 2023 Über 50 inno­va­ti­ve Ein­sen­dun­gen gab es für den Gastro Inno­va­ti­on Award 2023. Der Wett­be­werb wur­de bereits zum drit­ten Mal im Rah­men der HOGA aus­ge­tra­gen. Beim gro­ßen Fina­le zur Eröff­nung der HOGA prä­sen­tier­ten die acht Fina­li­sten ihre Kon­zep­te und Ideen. Der erste Platz ging an Pro­ject Wings mit Wings Coin. Das Kon­zept hat sowohl die Jury als auch das HOGA-Publi­kum über­zeugt und ist damit Gewin­ner des Gastro Inno­va­ti­on Awards 2023. Gemein­sam mit Soft­ware­ent­wick­lern hat Pro­ject Wings ein digi­ta­les Kon­zept zur Abbe­stel­lung von Zim­mer­rei­ni­gun­gen in der Hotel­le­rie entwickelt.

Mit einem Klick über einen QR-Code in den Hotel­zim­mern kön­nen Hotel­gä­ste bequem ihre Zim­mer­rei­ni­gung abbestellen.

Auf dem zwei­ten Platz ist Nort­hern Greens, die flüs­si­ge Kräu­ter mit lan­ger Halt­bar­keit ent­wickelt haben, für die kei­ne Küh­lung not­wen­dig ist. Das Nürn­ber­ger Unter­neh­men Vitas ist mit sei­nem digi­ta­len Tele­fon­as­si­sten­ten auf Platz drei gelan­det. Der digi­ta­le Tele­fon­as­si­stent nimmt Anru­fe auto­ma­ti­siert und in natür­li­cher Spra­che ent­ge­gen, sodass das Gastro­no­mie­per­so­nal sich auf die Betreu­ung der Gäste vor Ort kon­zen­trie­ren kann. Dank künst­li­cher Intel­li­genz kann der Assi­stent die Infor­ma­tio­nen kor­rekt ein­ord­nen und Reser­vie­run­gen auto­ma­tisch vereinbaren.

Die Fach­ju­ry rund um Dag­mar Wöhrl, Par­la­men­ta­ri­sche Staats­se­kre­tä­rin a.D. und Nürn­ber­ger Unter­neh­me­rin sowie Schau­spie­le­rin Sil­ke Popp („Dahoam is Dahoam“), Tho­mas För­ster, 1. Vize­prä­si­dent des Baye­ri­schen Hotel- und Gast­stät­ten­ver­bands DEHO­GA Bay­ern und Frank-Ulrich John, Chef­re­dak­teur Gast­ge­ber Bay­ern, bewer­te­te alle Ein­sen­dun­gen. Die Gewin­ner sowie wei­te­re Teil­neh­mer des Gastro Inno­va­ti­on Awards 2023 prä­sen­tie­ren sich zur HOGA in Hal­le 4.

470 Aus­stel­ler: Food-Kom­pe­tenz, indi­vi­du­el­le Lösun­gen, Infor­ma­tio­nen und Beratung

Die Gast­ge­ber­mes­se HOGA fin­det noch bis ein­schließ­lich Diens­tag in den Hal­len 3A, 4 und 4A der Mes­se Nürn­berg statt. Im Fokus ste­hen Ange­bo­te und Lösun­gen für Gastro­no­mie, Hotel­le­rie und Gemein­schafts­ver­pfle­gung. Fach­li­cher Trä­ger der Mes­se ist der DEHO­GA Bay­ern. Der Ser­vice-Bund beglei­tet die HOGA an allen drei Tagen mit der Mes­se FOOD­Spe­cial, die für alle HOGA-Besu­cher offen steht. Part­ner der HOGA, wie die BÄKO Fran­ken-Ober­bay­ern Nord, der bund deut­scher innen­ar­chi­tek­ten bdia oder die Berufs­ver­bän­de der Bran­che, prä­gen das Ange­bot der Messe.

Das Unter­neh­mer-Forum „Zukunft Gastro­no­mie“ lie­fert fach­li­che Impul­se für die täg­li­che Arbeit und die „Culi­na­ry Food Sta­ge“ zeigt, dass die moder­ne Küche nach­hal­tig, krea­tiv und regio­nal ist.

Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen und Tickets unter www​.hoga​-mes​se​.de