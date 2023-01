Andre­as Zen­ger folgt auf Mar­kus Herr­mann. Bis­her war er unter ande­rem als Jugend­wart der Wehr aktiv.

Die akti­ven Ober­schöl­len­ba­cher Feu­er­wehr­leu­te haben eine neue Füh­rungs­spit­ze gewählt: Der bis­he­ri­ge Kom­man­dant Mar­kus Herr­mann über­gab das Amt an sei­nen Nach­fol­ger Andre­as Zen­ger, der bis dato als Grup­pen­füh­rer und Jugend­wart aktiv war. Der stell­ver­tre­ten­de Kom­man­dant Andre­as Kuh­la bleibt im Amt. Ecken­tals Bür­ger­mei­ste­rin Ilse Döl­le gra­tu­lier­te Zen­ger zur Wahl und wünsch­te ihm alles Gute für die anste­hen­den Aufgaben.

Außer­dem wür­dig­te Döl­le das lang­jäh­ri­ge ehren­amt­li­che Enga­ge­ment des schei­den­den Kom­man­dan­ten Herr­mann. Er trat vor 25 Jah­ren der Feu­er­wehr bei und absol­vier­te die Aus­bil­dun­gen zum Atem­schutz­trä­ger, Grup­pen­füh­rer und Maschi­ni­sten. Von 2002 bis 2016 war er mit einer kur­zen Unter­bre­chung Jugend­wart und von 2004 bis 2010 Bei­sit­zer. Herr­mann gehör­te außer­dem dem Fest­aus­schuss zum 100-jäh­ri­gen Feu­er­wehr­ju­bi­lä­um 2006 an. Wei­te­re Ver­ant­wor­tung über­nahm er als stell­ver­tre­ten­der Kom­man­dant 2010 bis 2016, bevor die Akti­ven ihn 2016 als Kom­man­dan­ten an ihre Spit­ze wähl­ten. Döl­le dank­te ihm dafür, dass er sich seit 20 Jah­ren in ver­schie­de­nen Ämtern bei der Feu­er­wehr ein­brin­ge. Ihre Aner­ken­nung sprach sie aber auch allen ande­ren akti­ven Feu­er­wehr­leu­ten aus: „Allei­ne in den ver­gan­ge­nen sechs Jah­ren hat­te eure Wehr durch­schnitt­lich jede Woche einen Ein­satz für die All­ge­mein­heit, dazu kom­men noch vie­le Übun­gen und Lehr­gän­ge, um im Ernst­fall den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern schnellst­mög­lich zu hel­fen, aber sich sel­ber nicht in Gefahr zu brin­gen. Dafür spre­che ich euch im Namen der gesam­ten Markt­ge­mein­de mei­nen herz­li­chen Dank aus.“