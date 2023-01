Coburg: 8500 Euro für Felix

8500 Euro stan­den am Ende auf dem Scheck, den Land­rat Seba­sti­an Strau­bel an Felix‘ Vater Mar­kus und Bru­der Ben­ja­min Mikhail überreichte.

Zusam­men­ge­kom­men ist die­ses Geld durch eine gemein­sa­me Spen­den­ak­ti­on von Land­rats­amt Coburg und Inge Glas und durch die Unter­stüt­zung zahl­rei­cher Schü­le­rin­nen und Schü­ler im Cobur­ger Land.

Die­se bemal­ten in der Vor­weih­nachts­zeit näm­lich cir­ca 700 von Inge Glas zur Ver­fü­gung gestell­te Christ­baum­ku­geln, die man jeweils gegen eine Spen­de im Land­rats­amt Coburg erwer­ben konnte.

Durch die­se Akti­on kamen knapp 8000 Euro zusam­men, die Land­rat Seba­sti­an Strau­bel um wei­te­re 500 Euro aufstockte.

Auf einer Klas­sen­fahrt nach Ham­burg in die­sem Som­mer erkrank­te der 16-jäh­ri­ge Felix am soge­nann­ten Water­hou­se-Fri­de­rich­sen-Syn­drom, das durch eine ful­mi­nan­te Menin­go­kok­ken-Sep­sis aus­ge­löst wur­de. Kreis­lauf­ver­sa­gen, Mul­ti­or­gan­ver­sa­gen, künst­li­ches Koma, mehr­fa­che Wie­der­be­le­bun­gen – Felix hat um sein Leben gekämpft. Und gewon­nen. Zum Glück. Aller­dings hat Felix dafür einen hohen Preis bezahlt: Dem Jun­gen muss­ten bei­de Unter­schen­kel ampu­tiert werden.

Aktu­ell befin­det sich Felix in einer Reha-Ein­rich­tung und kämpft sich auf beein­drucken­de Art und Wei­se ins Leben zurück, wie sein Vater und Bru­der bei der Scheck­über­ga­be berich­te­ten. Die Anteil­nah­me sei­ner Schul­ka­me­ra­din­nen und ‑kame­ra­den, Freun­de, Fami­lie und der vie­len Men­schen im Cobur­ger Land macht Felix Mut und moti­viert ihn, erzählt Vater Mar­kus Mikhail, der aktu­ell das Wohn­haus der Fami­lie bar­rie­re­frei umbaut.

Land­rat Seba­sti­an Strau­bel ist beein­druckt von Felix‘ Stär­ke und Kampf­geist, nicht auf­zu­ge­ben, aber auch von der Hilfs­be­reit­schaft so vie­ler Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Cobur­ger Land: „Ich freue mich, dass unse­re Spen­den­ak­ti­on für Felix so viel Unter­stüt­zung gefun­den hat. Ich den­ke, dass wir damit nicht nur finan­zi­ell hel­fen kön­nen, son­dern vor allem Felix wei­ter Mut und Kraft geben, sich sei­nen Weg zurück ins Leben zu bah­nen. Das Enga­ge­ment der Schü­le­rin­nen und Schü­ler genau­so wie das der Spen­de­rin­nen und Spen­der macht mich nicht nur stolz auf den Zusam­men­halt in unse­rem Cobur­ger Land, viel­mehr macht es auch Hoff­nung in schwe­ren Zeiten.“

Dem schloss sich auch Marie Mül­ler-Blech, Juni­or-Geschäfts­lei­tung von Inge Glas an, die die Spen­den­ak­ti­on ger­ne unter­stützt hat und Felix auf sei­nem wei­te­ren Weg alles erdenk­lich Gute wünscht.