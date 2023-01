Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Coburg

KRO­NACH. Am Don­ners­tag­mor­gen woll­te ein 29-jäh­ri­ger Mann in Kro­nach gleich zwei Frau­en aus­rau­ben. Die Poli­zei nahm ihn kurz danach fest. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Coburg erging Haftbefehl.

Am Don­ners­tag um kurz vor 9 Uhr soll sich der Mann im Bereich der Kro­nach­al­lee einer 60-jäh­ri­gen Frau genä­hert und ver­sucht haben, ihr die Hand­ta­sche zu ent­rei­ßen. Zwar war die Frau dabei gestürzt und hat­te sich leicht ver­letzt, konn­te sich aber erfolg­reich weh­ren. Der Angrei­fer muss­te ohne Beu­te flüchten.

Anschei­nend fest ent­schlos­sen zog der Mann wei­ter und soll nur zwan­zig Minu­ten spä­ter am Fried­hofs­ein­gang Stöhr­stra­ße eine wei­te­re Frau über­fal­len haben. Die­ser ent­riss er, dies­mal erfolg­reich, die Hand­ta­sche. Die 71-Jäh­ri­ge war bei dem Geran­gel eben­falls gestürzt und blieb ver­letzt am Boden lie­gen. Zur Behand­lung muss­te sie in ein Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Der Täter war zunächst verschwunden.

Im Rah­men der sofor­ti­gen Fahn­dung konn­ten die Kro­nacher Beam­tin­nen und Beam­ten einen amts­be­kann­ten 29-Jäh­ri­gen aus Kro­nach fest­stel­len und fest­neh­men. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Coburg wur­de er am näch­sten Tag beim Amts­ge­richt vor­ge­führt. Der Ermitt­lungs­rich­ter erließ einen Haft­be­fehl und der Ver­däch­tig­te befin­det sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.