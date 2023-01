Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Drei­ster Diebstahl

Im Erlan­ger Stadt­teil Bruck ent­wen­de­ten bis­lang unbe­kann­te Täter einen Ruck­sack aus einem unver­sperr­ten Auto. Die Unbe­kann­ten lenk­ten die Fahr­zeug­ei­gen­tü­mer auf eine beson­ders drei­ste Art ab, um an die Beu­te zu gelangen.

Am Sonn­tag­vor­mit­tag war ein älte­res Ehe­paar damit beschäf­tigt ihren Pkw, der vor der Gara­ge ihres Wohn­an­we­sens – An der Laus­ei­che – stand, zu beladen.

Plötz­lich wur­den sie auf eine etwa 50-jäh­ri­ge Frau auf­merk­sam, die unweit ent­fernt auf dem Boden lag und über Schmer­zen klagte.

Das Ehe­paar ging zu der Frau, um ihr zu hel­fen. Mit einem wei­te­ren Anwoh­ner führ­ten sie die Frau zu deren Auto.

Als die bei­den Senio­ren wie­der zu ihrem Fahr­zeug zurück­ka­men, bemerk­ten sie, dass ihr Ruck­sack aus dem Auto fehl­te. In dem Ruck­sack befand sich neben einem Foto­ap­pa­rat auch noch eine wert­vol­le Uhr.

Zeu­gen, die den Vor­fall beob­ach­tet haben und Hin­wei­se zur Klä­rung des drei­sten Dieb­stahls geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114, zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Pkw aus­ge­brannt

Herolds­berg – Am Sonn­tag, gegen 16:30 Uhr, fuhr eine 32-jäh­ri­ge Münch­ne­rin mit ihrem Pkw von der BAB 3 auf die B2 in Rich­tung Nürn­berg. Im Pkw befan­den sich noch zwei wei­te­re Insas­sen. Auf der Beschleu­ni­gungs­spur bemerk­te die Fah­re­rin plötz­lich aus dem Pkw aus­tre­ten­den Rauch und hielt sofort an. Bereits beim Ver­las­sen des Fahr­zeugs schlu­gen Flam­men aus dem Bereich der Motor­hau­be. Die ver­stän­dig­ten Kräf­te der FFW Herolds­berg lösch­ten den Brand. Wäh­rend der Lösch­ar­bei­ten muss­te die B 2 kur­zei­tig kom­plett gesperrt wer­den. Alle drei Fahr­zeug­insas­sen blie­ben unver­letzt. An dem Pkw ent­stand ein Totalschaden.

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Buben­reuth – Im Zeit­raum vom 13.01.2023, 21.00 Uhr und 14.01.2023, 20.00 Uhr, kam es in der Fran­ken­stra­ße, Ecke Jahn­stra­ße zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht. Der Geschä­dig­te park­te sei­nen Pkw ord­nungs­ge­mäß am rech­ten Fahr­bahn­rand. Als er zu die­sem zurück­kehr­te, bemerk­te er einen erheb­li­chen Unfall­scha­den hin­ten links am Fahr­zeug. Auf­grund der Spu­ren­la­ge ist davon aus­zu­ge­hen, dass der Pkw von einem bis­lang unbe­kann­ten Fahr­zeug ange­fah­ren wur­de und sich der Fah­rer, ohne um eine Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern, vom Unfall­ort ent­fernt hat. Am Pkw des Geschä­dig­ten ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 4000,- Euro. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen oder Unfall­ver­ur­sa­cher geben kann, mel­det sich bit­te bei der Poli­zei Erlan­gen-Land unter der Tel. 09131/760514.

Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach und Höchstadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -