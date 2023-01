Im Land­rats­amt wird am Frei­tag, 20. Janu­ar, eine neue Haupt­ver­tei­lung für den Strom­an­schluss in Betrieb genom­men. Dies beinhal­tet in der Zeit zwi­schen 13 und 16 Uhr neben Ein­schrän­kun­gen des all­ge­mei­nen Geschäfts­be­trie­bes auch Aus­wir­kun­gen auf die tele­fo­ni­sche Erreich­bar­keit des Land­rats­am­tes und sei­ner ange­schlos­se­nen Nebenstellen.

Betrof­fen von die­ser erfor­der­li­chen Maß­nah­me sind neben dem Land­rats­amt mit sei­nen Außen­stel­len die Kreis­bi­blio­thek und die Mobi­li­täts­zen­tra­le. Die Inter­net­sei­te des Land­krei­ses als auch eini­ger ange­schlos­se­ner Gemein­den sind in die­ser Zeit eben­falls nicht erreich­bar. Nach­dem auch die Mobi­li­täts­zen­tra­le betrof­fen ist, sind in der Zeit von 13 bis 16 Uhr kei­ne Ruf­bus­be­stel­lun­gen mög­lich. Dem­nach kön­nen auch kei­ne Bahn-Fahr­kar­ten aus­ge­ge­ben wer­den. Bahn­fah­rer kön­nen aber wäh­rend­des­sen den DB-Fahr­kar­ten-Auto­mat am Bahn­hof nut­zen. Nach Abschluss der Arbei­ten ist die Erreich­bar­keit auf Basis der übli­chen Geschäfts­zei­ten wie­der gewähr­lei­stet. Dann kön­nen auch wie­der Ruf­bus­be­stel­lun­gen wie gewohnt täg­lich von Mon­tag bis Sonn­tag jeweils von 8 bis 18 Uhr unter der Tele­fon­num­mer 09261/678678 erfolgen.