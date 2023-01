DNA, KI, Action im 1€-Laden und wo ist die „Grü­ne Wel­le“ hin …

„Das Neue Atri­um“ ist mal wie­der in den Schlag­zei­len! Nach Rück­spra­che mit dem neu­en Inve­stor wur­de nun erneut Publik gemacht, auf was sich Bam­berg in fer­ner Zukunft freu­en kann. Erst­mal und Dank eines Hotel­ent­wick­lungs-Gut­ach­ten der Stadt ist ein 4*-Plus Hotel geplant, da sol­che Hotels, eben in die­ser Kate­go­rien ein­fach in der Klein­stadt feh­len. Per­fekt gele­gen im Bahn­hofs­vier­tel mit Obdach­lo­sen, Bett­lern und Co., passt da halt auch das Ambi­en­te außen­her­um! Nicht genug, wird das „modern­ste Fim­thea­ter Deutsch­lands“ oben drauf gesetzt! – Sicher­lich auch mega-Ren­ta­bel, solan­ge sich das Strea­men von Fil­men im hei­mi­schen Wohn­zim­mer nicht durch­setzt und kei­ne Fir­men drauf kom­men für eine monat­li­che Mit­glied­schaft non­stop Pro­gram­me ohne Wer­bung anzu­bie­ten! Fit­ness­stu­dio und Restau­rants, aber auch Büro­räu­me kom­plet­tie­ren die Schnapsidee!

Ich hab ja schon paar mal über den „Bam­ber­ger Schand­fleck“ geschrie­ben, aber das „neue“ Kon­zept is mal wie­der paar Zei­len wert! Wird wohl ein Erleb­nis­spark für Erwach­se­ne mit Managergehälter?

Ob die Inve­sto­ren auch schon so modern wie eine Braue­rei aus dem Bam­ber­ger Land­kreis denkt und im gan­zen Gebäu­de die feh­len­den Fach­kräf­te durch Robo­ter „ergänzt“, oder die­se Inve­sti­ti­on lie­ber anstän­dig auf den Stun­den­lohn des arbei­ten­den Vol­kes ver­teilt? Bei 20€ Stun­den­lohn, guten gespon­sor­ten Schu­hen alle vier­tel Jah­re, Mas­sa­ge-Gut­schei­nen und zwei frei­en Tagen die Woche, brauchst näm­lich kei­ne Robo­ter zur Unter­stüt­zung, bzw. zum Auf­fül­len bei Per­so­nal­man­gel! Es geht also los, nach der Indu­strie 4.0 und der dadurch ein­ge­spar­ten mensch­li­chen Arbeits­kraft geht’s also in der näch­sten Bran­che mit Künst­li­cher Intel­li­genz wei­ter. Schön Rich­tung Sci­ence Fic­tion Film der 90er! Man könn­te wirk­lich glau­ben, dass die­ses Virus der Chi­ne­sen den Umbruch bissl ange­scho­ben hat, wenn jetzt schon in nem Wirts­haus aufm Kaff ein Film mit Will Smith Wahr­heit wird! Aber bevor ich für mei­nen „Humor“ wie­der von Lesern, die nicht wis­sen was eine Glos­se ist, belei­digt wer­de lass ich die­se Ver­schwö­rungs­theo­rie lieber!

Aber da noch ein Name fürs ehe­ma­li­ge Vor­zei­ge-Ein­kaufs­zen­trum gebraucht wird und die Bas­ket­bal­ler für nen obli­ga­to­ri­schen Euro zum „Ver­kauf“ ste­hen, spe­ku­lier ich mal ein biss­chen Rich­tung „Michael’s“, das spä­ter von den Bam­ber­gern als „Zum Michl“ ver­nied­licht wird!

„Schatz, geh mer am Wochen­end mol nein Michl und glot­zen Ava­daar 4? Davor könnt mer undn din­na an Beyond Bör­cher neindrea und a 0,33ger Bio-Bier dazu dringn“! – Puff, 200 Credits vom Pla­stik­geld abge­bucht, aber wird bestimmt ein schö­ner Urlaubs­er­satz wenns Flie­gen und Nicht-Not­wen­di­ge-Auto­fahr­ten end­lich ver­bo­ten wur­den! Klei­nen Tipp, auch wenn nicht gele­sen … zuerst das Hotel fer­tig­stel­len und für die rest­li­che Bau­zeit Schutz­su­chen­de rein und schon hat der Staat, also das Volk, einen Teil der Bau­ko­sten übernommen!

Die Über­lei­tung zur aus­blei­ben­den „Grü­nen Wel­le“ in der Stadt fällt da nicht schwer. Irgend­wann ist eben alles was mit die­ser Far­be zu tun hat nur noch poli­tisch unter­wegs! Aber es wur­de bereits ver­mel­det das die­ses Pro­blem gelöst ist! Die Ampeln rund um den Ber­li­ner Ring waren ledig­lich einen kur­zen Zeit­raum nicht im „Zen­tra­len Betrieb“! Beschwer­den gab es eh nur voll modern bei Face­book, die Som­mer­loch-Pres­se hat aber für den Arti­kel mal nach­ge­hakt und konn­te nun ver­kün­den, das man mit kon­stan­ten 42km/​h wie­der Land­stra­ßen-Fee­ling bei der Haupt­schlag­ader der Stadt genie­ßen kann!

Abschlie­ßend noch das The­ma Tele­fon­be­trug, zum x‑ten Mal hat wie­der wer sei­ne Erspar­nis­se an dubio­se, sich als Poli­zei­be­am­ten aus­ge­ben­de, Ver­bre­cher über­ge­ben! Die Toch­ter der Geschä­dig­ten sol­le einen töd­li­chen Unfall ver­ur­sacht haben. Die Anfang-60-jäh­ri­ge Geschä­dig­te kön­ne aber, mit einer in ihrem Fall 10k hohen Zah­lung, die Toch­ter vorm Gefäng­nis bewah­ren! Wie lan­ge hat euch der Edu­ard Zim­mer­mann frü­her ein­ge­prü­gelt wie schlecht die Welt ist????? Wie welt­fremd kann man sein um zu glau­ben, dass wenn man in Deutsch­land Sum­me X bezahlt man nicht inhaf­tiert wird, soll­te man eine wohl­ge­merkt schwe­re Straf­tat began­gen haben!? Da wun­dert mich nichts mehr! Erklärt aber als Fall­bei­spiel war­um wir Co2 ein­spa­ren sol­len, nix mehr fres­sen dürf­ten was furzt und das Auto an die Steck­do­se hän­gen müs­sen und dazu noch alles ande­re schlecht­ge­re­det wird, wäh­rend Chi­na das 20fache von ihrem letz­ten Jah­res­aus­stoß gen Him­mel bläst!! – Ach, haben ja ein ande­res Kli­ma … ich vergaß …

Der schlaue Spruch zum Schluss:

„Das mäch­tig­ste Hirn­ge­spinst ist die öffent­li­che Mei­nung: Nie­mand weiß genau, wer sie macht, nie­mand hat sie je per­sön­lich ken­nen­ge­lernt, aber alle las­sen sich von ihr tyrannisieren.“

Johann Wolf­gang von Goethe