Heim­sieg gegen 2. Liga­mei­ster vor rund 150 Zuschauern

Span­nen­der konn­te die letz­te Begeg­nung der regu­lä­ren Vor­run­de der 2. Bun­des­li­ga Süd nicht aus­fal­len. Mit dem Team des RBB Mün­chen war am 14.01.2023 kein Gerin­ge­rer als der amtie­ren­de Mei­ster der 2. Bun­des­li­ga in Bam­berg zu Gast. Vor rund 150 begei­ster­ten Zuschau­ern lie­fer­te das Team von Spie­ler­trai­ner And­re Hopp eine über­zeu­gen­de Team­lei­stung ab. Getra­gen von der über­ra­gen­den Stim­mung in der „Blau­en-Schu­le“ gewinnt der RSV ver­dient mit 69:53 Zäh­lern (19:14 / 35:22 / 52:36) und sichert sich somit zum Ende der Vor­run­de den 2. Tabellenplatz.

Nach­dem man sich im Hin­spiel noch denk­bar knapp, mit 2 Punk­ten nach Ver­län­ge­rung, geschla­gen geben musst, war der Match-Plan der Bay­reu­ther für das Rück­spiel in hei­mi­scher Hal­le klar. Die Punk­te soll­ten in Ober­fran­ken blei­ben. Ent­spre­chend moti­viert star­tet der RSV, wel­cher auch in die­ser Begeg­nung auf sei­nen ver­letz­ten Kapi­tän – Andre­as Schaf­fer – ver­zich­ten musst, in die Par­tie. In den ersten 10 Spiel­mi­nu­ten lie­fer­ten sich bei­de Mann­schaf­ten ein Spiel auf Augen­hö­he. Erst in der letz­ten Sekun­den des Vier­tels konn­ten sich die Bay­reu­ther durch zwei schön her­aus­ge­spiel­te Korb­ab­schlüs­se mit 19:14 Punk­ten knapp absetzen.

Auch zu Beginn des 2. Vier­tels erwisch­ten die Bay­reu­ther den bes­se­ren Start. Trotz einer Schreck­se­kun­de in Spiel­mi­nu­te 13, in der die #21 Robert Kempf der Bay­reu­ther unglück­lich stürz­te und anschlie­ßend mit einer Schul­ter­ver­let­zung ins Kran­ken­haus muss­te (GUTE BES­SE­RUNG „BOB­BY“), konn­te der RSV über­zeu­gen. Dank der her­vor­ra­gend ste­hen­den Ver­tei­di­gung und im Gegen­zug gedul­dig her­aus­ge­spiel­ten Angrif­fen, setz­ten sich die Wag­ner­städ­ter zur Halb­zeit mit 35:22 Zäh­lern ab.

Im 3. Spiel­ab­schnitt ent­wickel­te sich erneut ein Spiel auf Augen­hö­he. In die­ser Pha­se des Spiels gelang es bei­den Team regel­mä­ßig durch ein­fa­che Abschlüs­se in Korb­nä­he zu punk­ten. Da jedoch auch in die­sem Vier­tel die defen­si­ve Inten­si­tät des RSV stimm­te, konn­te der Vor­sprung auf das Team der Münch­ner aber­mals aus­ge­baut wer­den. (52:36)

Wäh­rend der letz­ten 10 Spiel­mi­nu­ten fan­den die bei­den Teams offen­siv stets die pas­sen­de Ant­wort auf die Aktio­nen des Geg­ners. Mit 17:17 Punk­te gestal­te­te sich das 4. Vier­tel aus­ge­gli­chen. Am Ende gewin­nen die Bay­reu­ther in einem inten­si­ven, jedoch stets fair, geführ­ten Spiel gegen den Klas­sen­pri­mus aus Mün­chen und unter­strei­chen somit aber­mals Ihre Playoff-Ambitionen.

Stim­me zum Spiel:

Spie­ler­trai­ner And­re Hopp: „Heu­te haben wir uns für die har­te Arbeit wäh­rend der gesam­ten Haupt­run­de belohnt. Trotz zwei­er ver­let­zungs­be­ding­ter Aus­fäl­le hat das GESAM­TE Team abge­lie­fert. Wir kön­nen extrem stolz auf unse­re Lei­stung in der Rück­run­de sein! In den bei­den kom­men­den Wochen berei­ten wir uns auf die Haupt­run­de vor. Wir wer­den als Mann­schaft bereit sein!“

Aus­blick:

Die Haupt­run­de, in wel­cher die 3 besten Teams der 2. Bun­des­li­ga Süd (1. Mün­chen, 2. Bay­reuth und 3. Ulm) gegen die 2 erst­platz­ier­ten Teams aus dem Nor­den (1. Zwickau und 2. Köln), jeweils mit Hin- und Rück­spiel antre­ten, star­tet für den RSV am 04.02.2023 mit einem Aus­wärts­spiel in Zwickau. Klar for­mu­lier­tes Ziel ist es, die Play­offs der 2. RBBL zu erreichen.

Ergeb­nis­se & Statistiken: