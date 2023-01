In der Nacht zum Drei­kö­nigs­tag muss­te die Feu­er­wehr das Sport­heim in Wei­lers­bach vor dem Feu­er ret­ten. Die Kri­po in Bam­berg ermit­telt wegen Brandstiftung.

Am 6. Janu­ar gegen 1.45 Uhr mel­de­te eine Anwoh­ne­rin Feu­er am Sport­heim des SV Glo­ria Wei­lers­bach. Als die Ein­satz­kräf­te dort ein­tra­fen, brann­te ein gro­ßer Alt­pa­pier­be­häl­ter bereits lich­ter­loh. Die Abfall­ton­nen waren in unmit­tel­ba­rer Nähe am Sport­heim abge­stellt. Zum Glück waren die Kräf­te der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren so schnell an der Sport­an­la­ge, sodass sie das Feu­er gera­de noch löschen konn­ten, bevor es auf das Sport­heim über­griff. Die Fas­sa­de und der Bal­kon wur­den aller­dings trotz­dem in Mit­lei­den­schaft gezo­gen, der Papier­con­tai­ner völ­lig zer­stört. Für Glo­ria Wei­lers­bach ent­stand ein Scha­den in Höhe von rund 10.000 Euro.

In dem Fall ermit­telt nun die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg. Die Ermitt­ler gehen von Brand­stif­tung aus und bit­ten um Hin­wei­se aus der Bevölkerung:

Wer hat in der Nacht zum Drei­kö­nigs­tag Per­so­nen im Bereich der Sport­an­la­gen der Glo­ria Wei­lers­bach gese­hen? Wich­tig ist auch der Zeit­raum vor dem Brand. Haben sich bereits am Abend oder gegen Mit­ter­nacht Per­so­nen dort auf­ge­hal­ten? Wenn Sie der Kri­mi­nal­po­li­zei wei­ter­hel­fen kön­nen, mel­den Sie sich bei den Ermitt­lern unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.