Hans Peetz, Protest !

Theo­lo­gi­sche Gedan­ken zur Aus­stel­lung „Ger­man Pop. Nord­deut­sche Rea­li­sten“ am Diens­tag 17.012023 um 20 Uhr im Kunst­mu­se­um Bay­reuth durch Dekan a.D. Hans Peetz. Ein­tritt frei.

Vie­le der aus­ge­stell­ten Wer­ke ent­stan­den in den „68er-Jah­ren“ oder befass­ten sich spä­ter mit den deren The­men – so wie Ulri­ke And­re­sens „Ben­no Ohnes­org“ aus ihrem Todes­jahr 2006. Das Bild, das den 1967 bei einer Demon­stra­ti­on gegen den Schah von Per­si­en ermor­de­ten Ber­li­ner Stu­den­ten und Pazi­fi­sten tot in einer Blut­la­che am Boden lie­gend zeigt, wur­de zu einer Iko­ne der Stu­den­ten­be­we­gung, ja eines gesell­schaft­li­chen Umbruchs insgesamt.

Pop Art in Ame­ri­ka, beson­ders bekannt durch Andy War­hols Mari­lyn Mon­roe, repro­du­ziert vor allem Iko­nen des Kon­sums und der Unter­hal­tungs­in­du­strie. Die aus­ge­stell­ten Wer­ke des „Ger­man Pop“ ähneln im Stil, aber sie sind mehr­heit­lich Aus­druck des Pro­tests – auch gegen die Konsumgesellschaft.

Pro­test ist ein durch­gän­gi­ges The­ma der Bibel und der Theo­lo­gie – nicht nur bei „Pro­te­stan­ten“. Beson­ders die alt­te­sta­ment­li­chen Pro­phe­ten pran­ger­ten öffent­lich gesell­schaft­li­che Miss­stän­de an. Ihre Kri­tik unter­strei­chen sie mit sym­bo­li­schen Hand­lun­gen. Johan­nes der Täu­fer kri­ti­sier­te die rei­che Ober­schicht der Haupt­stadt beson­ders hart. Und Jesus selbst griff – bei aller Fried­fer­tig­keit und Ver­ge­bungs­be­reit­schaft – gegen die Kom­mer­zia­li­sie­rung der Reli­gi­on zu gewalt­sa­men Metho­den des Protests