Am Sams­tag, 14. Janu­ar, bie­tet die Bam­ber­ger Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Ursu­la Sowa vor­mit­tags eine offe­ne Sprech­stun­de am Café Ron­do am Schön­leins­platz an. Ab 10 Uhr steht Ursu­la Sowa für Gesprä­che zur Ver­fü­gung, eine Anmel­dung ist nicht nötig. Sowa ist bau­po­li­ti­sche Spre­che­rin der Grü­nen Land­tags­frak­ti­on und Stadt­rä­tin in Bam­berg. Aktu­ell ist sie zudem Mit­glied im Unter­su­chungs­aus­schuss „Zukunfts­mu­se­um Nürnberg“.