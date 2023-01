Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Dieb­stahl einer Küche

Im Lau­fe des gest­ri­gen Tages bekam eine Bewoh­ne­rin eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses im Stadt­we­sten die Lie­fe­rung einer von ihr bestell­ten Küchenzeile.

Zusam­men mit einem Nach­barn brach­te die 41-jäh­ri­ge Erlan­ge­rin die schwe­ren Kar­tons in den Haus­flur ihres Anwesens.

Als sie nach einer kur­zen Pau­se die Pake­te in ihre Woh­nung auf­bau­en woll­te, muss­te die Frau fest­stel­len, dass ein bis­lang unbe­kann­ter Täter drei gro­ße Pake­te des Küchen­schran­kes sowie die Arbeits­plat­te und zwei Hän­ge­schrän­ke gestoh­len hat­te. Die von der 41-Jäh­ri­gen durch­ge­führ­ten Nach­for­schun­gen im Haus ver­lie­fen ergebnislos.

Bis­lang liegt auch kein Tat­ver­dacht vor. Der Scha­den bezif­fert sich auf rund 1.400 €.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Möhrendorf/​Kleinseebach – Am Don­ners­tag, im Zeit­raum von 07.00 – 12.00 Uhr kam es in der Dorf­stra­ße auf Höhe der Haus­num­mer 6 zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht. Eine 52-jäh­ri­ge Bai­ers­dor­fe­rin park­te ihren Pkw ord­nungs­ge­mäß am rech­ten Fahr­bahn­rand. Ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer streif­te ver­mut­lich beim Vor­bei­fah­ren den Pkw der Geschä­dig­ten vor­ne links und fuhr, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern, wei­ter. An dem Pkw der Geschä­dig­ten ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 2500 Euro. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen oder Unfall­ver­ur­sa­cher geben kann, mel­det sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Tel.: 09131/760514.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Uner­laub­tes Ent­fer­nen vom Unfallort

Grems­dorf – Am frü­hen Don­ners­tag­mor­gen befuhr ein 33 jäh­ri­ger Mann mit einem Sat­tel­zug die B470 in Fahrt­rich­tung Rothen­burg ob der Tau­ber. Am Orts­ein­gang von Grems­dorf bog er in einem zu engen Bogen in eine Sei­ten­stra­ße nach rechts ab. Dabei über­fuhr er ein Ver­kehrs­zei­chen sowie eine dort befind­li­che Sand­stein­ein­frie­dung eines Gast­hau­ses. Einen gro­ßen Sand­stein schleif­te der Sat­tel­zug dabei ca. 100 Meter mit.

Im Anschluss ran­gier­te der Sat­tel­zug­fah­rer wie­der rück­wärts und beschä­dig­te dabei eine Dach­rin­ne, sowie ein wei­te­res Ver­kehrs­zei­chen. Anschlie­ßend fuhr er in Fahrt­rich­tung Adels­dorf davon. Der Sat­tel­zug­fah­rer ver­ur­sach­te dabei einen Sach­scha­den in Höhe von ca. 2000.- Euro. Die Poli­zei Höchstadt konn­te den beschä­dig­ten Sat­tel­zug samt Fahr­zeug­füh­rer in einer Park­bucht an der B470 fest­stel­len. Am Sat­tel­zug ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 5000.- Euro. Der Sat­tel­zug­fah­rer muss sich nun in einem Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort verantworten.