Kel­ler­du­ell in Heidelberg

Am 15. Spiel­tag in der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga peilt medi bay­reuth den ersten Aus­wärts­sieg der Sai­son an. Im SNP dome trifft man am Sonn­tag um 15:00 Uhr auf die MLP Aca­de­mics Hei­del­berg und könn­te dort mit einem Erfolg am Team von Chef­trai­ner Joo­nas Iisa­lo vorbeiziehen.

Nach zuletzt fünf Nie­der­la­gen in Fol­ge haben die Hei­del­ber­ger (15.) im Ver­gleich zu medi bay­reuth (17.) nur einen ein­zi­gen Sieg mehr auf der Haben­sei­te und befin­den sich dem­nach eben­falls im Abstiegskampf.

Sehr star­kes Trio

Herz­stück der Hei­del­ber­ger Mann­schaft ist die Ach­se um Point Guard Eric Washing­ton und die bei­den Flü­gel­spie­ler Maxi­mi­li­an Ugrai und Tim Cole­man. Sowohl bei den Punk­ten (Washing­ton 19,4 – Ugrai 11,7 – Cole­man 11,3) als auch bei den Rebounds (Cole­man 4,3 – Washing­ton 4,0 – Ugrai 3,9) gehen die drei in ihrer Mann­schaft vor­aus und füh­ren ihre Mann­schaft nicht nur in die­sen Kate­go­rien an.

Das sagt Lars Masell (Head Coach medi bayreuth):

“Hei­del­berg ist ein Team, das sehr schnell spielt und gemein­sam mit Lud­wigs­burg die mei­sten Drei­er pro Spiel in der gesam­ten easy­Credit BBL wirft. Auch ihre gro­ßen Spie­ler sind gute Wer­fer. Aus der Ach­se mit Tim Cole­man, Maxi­mi­li­an Ugrai und Eric Washing­ton sticht Letz­te­rer sogar noch etwas her­aus. Er ist der Kopf die­ser Mann­schaft und ein extrem star­ker Spiel­ma­cher. Durch die Ver­pflich­tung von Ben­net Hundt hat er im Auf­bau nun sogar noch etwas Unter­stüt­zung bekommen.”