Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

ZAP­FEN­DORF. Ein Unbe­kann­ter beschä­dig­te in der Nacht zum Mitt­woch einen Pkw, Vol­vo, und rich­te­ten dabei einen Scha­den von ca. 2.000 Euro an.

Die Fahr­zeug­be­sit­ze­rin stell­te fest, dass eine Schrau­be in den vor­de­ren lin­ken Rei­fen gedreht und die Wisch­blät­ter mit Kle­be­flüs­sig­keit ver­klebt wur­den. Das Fahr­zeug stand zur Tat­zeit im frei zugäng­li­chen Car­port eines Anwe­sens im Beikumweg.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

RAT­TELS­DORF. Erneut lie­ßen unbe­kann­te Die­be ein Stop-Schild im Wert von ca. 500 Euro mit­ge­hen. Das Schild stand auf der Kreis­stra­ße BA 32 zwi­schen Rat­tels­dorf und der Land­kreis­gren­ze im Ein­mün­dungs­be­reich der Gemein­de­stra­ße nach Zapfendorf.

Wer kann Hin­wei­se zum Ver­bleib des zwi­schen 21. und 27. Dezem­ber ent­wen­de­ten Ver­kehrs­zei­chens geben? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

SCHESS­LITZ. Van­da­len waren zwi­schen 22. und 23. Dezem­ber auf der Stra­ße zur Giech­burg unter­wegs und war­fen eine Streu­gut­ki­ste sowie eine Wan­der­ta­fel um und ris­sen Leit­pfo­sten her­aus. Der dabei ent­stan­de­ne Scha­den wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Im zäh­flie­ßen­den Ver­kehr drei Autos inein­an­der geschoben

Strul­len­dorf. Auf der A73 herrsch­te am Mitt­woch­nach­mit­tag auf­grund einer Tages­bau­stel­le in Rich­tung Nürn­berg zäh­flie­ßen­der Ver­kehr. Der 54-jäh­ri­ge Fah­rer eines Mer­ce­des Klein­trans­por­ters über­sah dabei lei­der, dass der Ver­kehr vor ihm fast zum Still­stand kam und fuhr einem Fiat mit 40-jäh­ri­ger Fah­re­rin hin­ten auf. Der Fiat wur­de durch die Wucht des Auf­pralls noch wei­ter auf einen Sko­da mit 53-jäh­ri­gem Fah­rer gescho­ben. Glück­li­cher­wei­se blie­ben alle Insas­sen unver­letzt. Aller­dings muss­ten der Mer­ce­des und Fiat abge­schleppt wer­den und der Gesamt­scha­den wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Fahr­rad­fah­rer unter Dro­gen­ein­fluss kontrolliert

Bam­berg. Bei der Kon­trol­le eines 32-jäh­ri­gen Fahr­rad­fah­rers gegen Mitt­woch­mit­tag im Bam­ber­ger Hafen­ge­biet muss­te fest­ge­stellt wer­den, dass es sich bei ihm offen­sicht­lich um einen Dau­er­kon­su­men­ten von Dro­gen han­delt. Der Mann gab sogar noch zu, in sei­ner Woh­nung eini­ge Can­na­bis­pro­duk­te zu lagern. Dort konn­ten dann auch gerin­ge Men­gen Mari­hua­na und Haschisch sicher­ge­stellt wer­den. Da er trotz sei­nes Dau­er­kon­sums ver­kehrs­tüch­tig war, blieb sei­ne Fahrt auf dem Fahr­rad legal. Ihn erwar­tet den­noch ein Straf­ver­fah­ren wegen des Dro­gen­be­sit­zes. Da die Her­kunft des Fahr­ra­des unklar ist, wer­den dies­be­züg­lich auch noch wei­te­re Ermitt­lun­gen durchgeführt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Mit Joint in die Verkehrskontrolle

BAY­REUTH. Am Mitt­woch­abend kon­trol­lier­ten Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth – Zivi­le Ein­satz­grup­pe – einen Pkw-Fah­rer, wel­cher augen­schein­lich unter dem Ein­fluss von Dro­gen stand. Zudem führ­te er einen Joint bei sich. Die­sen ver­steck­te er wäh­rend der Kon­trol­le in sei­ner Hand.

Gegen 18:45 Uhr geriet der Mann aus dem Land­kreis Bay­reuth ins Visier der zivi­len Fahn­der. Da der Fahr­zeug­füh­rer offen­sicht­lich unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln stand und dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten zeig­te, muss­te sich der Fah­rer im Anschluss einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen las­sen. Der Joint mit Mari­hua­na wur­de sicher­ge­stellt. Zudem war die Fahrt für den 40-jäh­ri­gen beendet.

Nun erwar­tet ihn ein Straf­ver­fah­ren, ein Fahr­ver­bot sowie ein Ein­trag im Fahreignungsregister.

Ein­hand­mes­ser in der Mittelkonsole

BAY­REUTH. Am Mitt­woch­abend kon­trol­lier­ten Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth einen Pkw-Fah­rer aus Ber­lin. Die­ser war zuvor auf Grund sei­ner Fahr­wei­se auf­fäl­lig geworden.

Gegen 19:45 Uhr führ­ten die Beam­ten eine Ver­kehrs­kon­trol­le bei dem Pkw mit Ber­li­ner-Zulas­sung durch. Bei der Durch­su­chung des Pkw wur­de ein Ein­hand-Mes­ser mit einer Klin­gen­län­ge von 8.5 cm in der Mit­tel­kon­so­le auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt. Da der Fah­rer kein berech­tig­tes Inter­es­se zum Füh­ren des Mes­sers auf­wei­sen konn­te, muss­te die­ser sei­ne Fahrt ohne Mes­ser fortsetzen.

Gegen den 29-jäh­ri­gen wur­de ein Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am Mitt­woch gegen 12:00 Uhr befuhr eine 78-jäh­ri­ge VW/­Po­lo-Fah­re­rin die Frie­dens­stra­ße in Rich­tung Fried­hof. Ein aus der Maria-The­re­si­en-Stra­ße kom­men­der Fahr­rad­fah­rer über­quer­te zur glei­chen Zeit die Frie­dens­stra­ße in gera­der Rich­tung. Die 78-Jäh­ri­ge über­sah den von rechts kom­men­den 72-jäh­ri­gen Rad­fah­rer, nahm ihm die Vor­fahrt und ramm­te ihn im hin­te­ren Bereich sei­nes Fahr­ra­des, wodurch die­ser auf die Fahr­bahn stürz­te. Der 72-Jäh­ri­ge erlitt hier­bei Schmer­zen an der lin­ken Hüf­te und am Arm. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 1.050, – Euro.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. In der Zeit von Mitt­woch, 10:20 Uhr, bis 15:00 Uhr, beschä­dig­te ein bis­her unbe­kann­ter Täter die Haus­fas­sa­de eines Wohn­ge­bäu­des in der Sack­gas­se in Forch­heim. Der Geschä­dig­te konn­te in die­sem Zeit­raum eine ihm unbe­kann­te Per­son fest­stel­len, die in die­sem Bereich am Vor­mit­tag mit einem Anhän­ger hän­disch ran­gier­te, das Kenn­zei­chen konn­te er sich notie­ren. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Der Ver­ur­sa­cher selbst oder mög­li­che Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0 zu melden.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. In einem Lebens­mit­tel­markt auf der Bay­reu­ther Stra­ße ent­wen­de­te eine 47-Jäh­ri­ge Frau diver­se Waren im Wert von ca. 95,- Euro. Dabei hat­te sie nicht mit einem auf­merk­sa­men Zeu­gen gerech­net, wel­cher den Dieb­stahl beob­ach­ten konn­te. Als die 47-Jäh­ri­ge den Kas­sen­be­reich ohne zu bezah­len pas­sie­ren woll­te, konn­te sie jedoch von Mit­ar­bei­tern des Lebens­mit­tel­mark­tes auf­ge­hal­ten wer­den. Da die Frau kei­nen Per­so­nal­aus­weis mit sich führ­te, wur­de sie auf die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zur Iden­ti­täts­fest­stel­lung ver­bracht. Kur­ze Zeit spä­ter ereig­ne­te sich im glei­chen Lebens­mit­tel­markt ein wei­te­rer Laden­dieb­stahl, hier ent­wen­de­te ein 51-jäh­ri­ger Mann meh­re­re Waren im Wert von ca. 45,- Euro. Wie die 47-Jäh­ri­ge zuvor, konn­te er dabei beob­ach­tet wer­den und nach dem Kas­sen­be­reich ange­hal­ten wer­den. Die Bei­den erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahls.

Forch­heim. In einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Hans-Böck­ler-Stra­ße zog sich gegen 16:00 Uhr ein 49-jäh­ri­ger Mann ein T‑Shirt und eine Strick­jacke über und ver­lies ohne zu bezah­len den Laden. Dar­auf­hin wur­de er im Außen­be­reich von der Mit­ar­bei­te­rin ange­hal­ten, die anschlie­ßend die Poli­zei ver­stän­dig­te. Die Kla­mot­ten hat­ten einen Wert von ca. 78,- Euro. Der Mann muss sich nun wegen Laden­dieb­stahls verantworten.

Schlä­ge­rei in der Innen­stadt – Zeu­gen gesucht

FORCH­HEIM. Am ver­gan­ge­nen Frei­tag­mor­gen kam es zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung in der Innen­stadt vor der Knei­pe „Palet­ti“. Die Täter flüch­te­ten uner­kannt vom Tatort.

Am 6. Janu­ar, gegen 2.30 Uhr, kam es zu einem Streit zwi­schen einer Grup­pe aus min­de­stens drei bis vier unbe­kann­ten Tätern und einem 31-jäh­ri­gen und einem 29-jäh­ri­gen Mann vor der Knei­pe „Palet­ti“ in der Bam­ber­ger Stra­ße. Hier­bei ver­pass­ten die bis­lang unbe­kann­ten Schlä­ger den bei­den Män­nern meh­re­re Faustschläge.

Im Lau­fe der Aus­ein­an­der­set­zung stürz­te der 31-Jäh­ri­ge und lag am Boden. Einer der unbe­kann­ten Täter schlug ihm dar­auf­hin mit einer Glas­fla­sche ins Gesicht.

Die Aus­ein­an­der­set­zung konn­te durch meh­re­re Zeu­gen beob­ach­tet wer­den. Die­se schrit­ten ein und küm­mer­ten sich um den am Boden lie­gen­den 31-Jäh­ri­gen. Die Täter flüch­te­ten in ver­schie­de­ne Richtungen.

Bei­de Geschä­dig­te erlit­ten Frak­tu­ren im Gesicht und wur­den durch den Ret­tungs­dienst zur medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung ins Kran­ken­haus gebracht.

Die unbe­kann­ten Täter waren laut Zeu­gen­aus­sa­gen im Alter zwi­schen 20 und 25 Jah­ren. Der Mann, der mit der Fla­sche zuschlug, trug ein rot weiß groß­ka­rier­tes Fla­nell­hemd (Ver­gleichs­bild sie­he Anhang). Ein Wei­te­rer soll eine schwar­ze Jacke getra­gen haben.

Die Beam­ten der Poli­zei Forch­heim haben die Ermitt­lun­gen wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung auf­ge­nom­men und bit­ten um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr.: 09191/7090–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Blaue Graf­fi­ti in der Unterführung

LICH­TEN­FELS. Im Tat­zeit­raum von Sonn­tag, den 01.01.2023, bis Mon­tag, den 09.01.2022, besprüh­te ein oder meh­re­re Täter die Wän­de der Unter­füh­rung in der Cobur­ger Stra­ße mit Graf­fi­tis in blau­er Far­be. Der dadurch ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/9520–0 entgegen.

Auf­fahr­un­fall unter Drogeneinfluss

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­früh stieß ein 28-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer beim Aus­par­ken in der Müssi­ger Stra­sse rück­wärts gegen den Pkw einer 20-jäh­ri­gen Frau. Bei der anschlie­ßen­den Unfall­auf­nah­me durch eine Poli­zei­strei­fe fie­len den Beam­ten dro­gen­ty­pi­sche Anzei­chen auf. Ein dar­auf­hin durch­ge­führ­ter Urin-Schnell­test zeig­te ein posi­ti­ves Ergeb­nis. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den, sowie die Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt. Im Anschluss muss­te sich der Mann einer Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Lich­ten­fels unter­zie­hen. Der Sach­scha­den des Unfalls beläuft sich auf 1000 Euro.