Mit neu­em Par­tei­pro­gramm ins Wahljahr

Rund 250 Dele­gier­te aus den baye­ri­schen ÖDP-Kreis­ver­bän­den tref­fen sich am 21./22.1.2023 im Ener­gie­park Hirschaid bei Bam­berg, um das neue baye­ri­sche ÖDP-Pro­gramm zu ver­ab­schie­den. Alle fünf Jah­re ste­hen die­se zwei­tä­gi­gen Bera­tun­gen an, bei denen die ÖDP ihre Zie­le fort­schreibt, Schwer­punkt­the­men fest­legt und inhalt­lich die Wei­chen für den poli­ti­schen Wett­streit stellt. In Hirschaid ste­hen neben dem Pro­gramm­ent­wurf des Lan­des­vor­stan­des auch Anträ­ge der ÖDP-Basis zur Debatte.

Bera­ten wird auch der Start einer Peti­ti­on „Bay­erns Tie­re brau­chen eine Stim­me“, mit der – sofern es der Par­tei­tag beschließt – eine offi­zi­el­le Tierschutzbeauftragte/​ein offi­zi­el­ler Tie­schutz­be­auf­trag­ter für Bay­ern gefor­dert wird.