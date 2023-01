Prof. Cla­ra Dent-Bogá­nyi ver­bin­det mit Haus Mar­teau ein hei­me­li­ges Gefühl, denn sie hat selbst als Schü­le­rin an vie­len Mei­ster­kur­sen in der Künst­ler­vil­la teil­ge­nom­men. Als Dozen­tin ist sie 2019 ins Haus zurück­ge­kehrt. Jetzt lädt sie zusam­men mit den Teil­neh­men­den ihres Mei­ster­kur­ses für Oboe zum Abschluss­kon­zert in den Kon­zert­saal nach Lich­ten­berg ein. Beginn ist am Frei­tag, 3. Febru­ar 2023 um 18 Uhr.

„Der Kurs rich­tet sich an Stu­die­ren­de und hoch­be­gab­te Jugend­li­che im Fach Oboe. Die Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rer erwar­tet ein hoch­klas­si­ges Kon­zert ver­bun­den mit der beson­de­ren Raum­wir­kung unse­res Kon­zert­saals“, ver­spricht Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm.

Dent-Bogá­nyi ist Pro­fes­so­rin für Oboe an der Hoch­schu­le für Musik in Nürn­berg, kon­zer­tiert als Soli­stin mit vie­len renom­mier­ten Orche­stern und hat zahl­rei­che soli­sti­sche Wer­ke aufgenommen.

Sie gewann inter­na­tio­na­le Prei­se, unter ande­rem beim ARD-Wett­be­werb in Mün­chen und dem Inter­na­tio­na­len Gen­fer Wett­be­werb (CIEM).

„Die Oboe ist das Instru­ment, das der mensch­li­chen Stim­me am näch­sten kommt. Man kann sie akzen­tu­iert, humor­voll, dra­ma­tisch spie­len – aber her­aus­ra­gend bleibt ihre Sinn­lich­keit, ihr sinn­li­cher Klang“, sagt sie.

Ihre Stu­den­tin­nen und Stu­den­ten sind inter­na­tio­nal bei Wett­be­wer­ben erfolg­reich und haben Stel­len in deut­schen Orchestern.

Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Oboe mit Prof. Cla­ra Dent-Bogányi

Frei­tag, 3.2.2023 um 18 Uhr

im Kon­zert­saal von Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4, 95192 Lichtenberg

Am Kla­vier beglei­tet Dr. Costin Filipoiu.

Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 10 Euro. Kon­zert­be­su­cher müs­sen Kar­ten vor­ab ver­bind­lich tele­fo­nisch reser­vie­ren (0921 604 1608, Mo–Do 7–15 Uhr, Fr 7–12 Uhr). Reser­vie­rungs­an­fra­gen auch unter info@​haus-​marteau.​de. Abend­kas­se am Kon­zert­tag ab 16 Uhr unter 09288 6495.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.haus​-mar​teau​.de

Moni­ka Hopf