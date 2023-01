„ROCK nach ACHT“ in Bamberg

In der Rei­he „Rock nach Acht“ lädt die KUFA am Frei­tag, 31.03.2023, 20:00 Uhr, zur Flower Power Par­ty mit den ulti­ma­ti­ven Hits aus den 60er und 70er Jah­ren zum Schwo­fen und Tan­zen für Jung und Alt ein.

Mit ihrer Hip­pie-Kul­tur stand die­se Zeit welt­weit für Love, Peace & Hap­pi­ness. In die KUFA kommt die­se Zeit in Form bester hand­ge­mach­ter Rock-Musik zurück. Erwar­ten Sie Hym­nen der 60er und 70er mit Bands wie The Beat­les, Rol­ling Stones, Bee Gees, Pink Floyd, Deep Pur­p­le, Gene­sis, Led Zep­pe­lin, Bob Mar­ley, San­ta­na, The Who und vie­len mehr.

Keh­ren Sie für eine Nacht in die glor­rei­chen 60er und 70er Jah­re zurück. Und das heißt: Tan­zen, Tan­zen, Tanzen.

…if you’­re going to the KUFA, be sure to wear some flowers in your hair…

Ein­tritt: 5 € nur an der Abendkasse

Wei­te­re Infos gibt es auf www​.kufa​-bam​berg​.de