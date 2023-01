Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Eine 28-jäh­ri­ge Frau wur­de am Diens­tag­früh in einem Dro­ge­rie­ge­schäft im Bam­ber­ger Nord-Osten beim Dieb­stahl von Kos­me­tik­ar­ti­keln für knapp 97 Euro ertappt. Die Frau woll­te das Die­bes­gut ver­steckt in einem mit­ge­führ­ten Kin­der­wa­gen ohne Bezah­lung aus dem Geschäft schmuggeln.

BAM­BERG. Eine Jacke und eine Hose im Gesamt­wert von knapp 120 Euro ent­wen­de­te am Mon­tag, gegen 16.30 Uhr, ein 23-jäh­ri­ger Mann in einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Bam­ber­ger Innen­stadt. Danach ging er ziel­stre­big in ein nahe­ge­le­ge­nes Lebens­mit­tel­ge­schäft, wo er Nah­rungs­mit­tel für knapp 12 Euro ent­wen­de­te. Das Die­bes­gut wur­de an die geschä­dig­ten Geschäf­te zurückgegeben.

Unbe­kann­te spren­gen an Sil­ve­ster drei Metall-Abfalleimer

BAM­BERG. Bereits in der Sil­ve­ster­nacht wur­den im Stadt­ge­biet Bam­berg gleich drei Metall-Abfall­ei­mer, die fest ein­be­to­niert waren, mit Böl­lern weg­ge­sprengt. Die Tat­or­te waren am Fuß­weg des Ade­nau­er-Ufers unter­halb einer dor­ti­gen Tank­stel­le, unter­halb des ehe­ma­li­gen Hal­len­ba­des und am Weeg­mann­ufer, eben­falls am Fuß­weg der Euro­pa­brücke. Der Gesamtsach­scha­den beläuft sich auf etwa 1200 Euro.

Die Poli­zei sucht unter Tel.: 0951/9129–210 Zeu­gen, die Anga­ben zu den Tätern machen können.

42-Jäh­ri­ger belei­digt Polizeibeamte

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, kurz vor 11.00 Uhr, wur­de am Bahn­hofs­vor­platz ein 42-Jäh­ri­ger einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei ver­steck­te der Mann in einer geball­ten Faust eine gerin­ge Men­ge Haschisch, was von den Zivil­be­am­ten bemerkt wur­de. Bei der anschlie­ßen­den Anzei­gen­auf­nah­me belei­dig­te der 42-Jäh­ri­ge noch die Poli­zi­sten und warf ein aus­ge­hän­dig­tes Schrift­stück zu Boden. Er muss sich neben eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz auch wegen Belei­di­gung straf­recht­lich verantworten.

19-Jäh­ri­ger hat­te Mari­hua­na einstecken

BAM­BERG. Wäh­rend der Zugangs­kon­trol­le an der Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten tauch­ten bei einem 19-jäh­ri­gen Mann knapp vier Gramm Mari­hua­na auf, was beschlag­nahmt wur­de. Auch er wird wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz zur Anzei­ge gebracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

HIRSCHAID. Eine böse Über­ra­schung erleb­te ein Fahr­zeug­be­sit­zer. Am Sonn­tag bemerk­te der 52-Jäh­ri­ge, dass sein in der Orts­stra­ße „Obe­rer Löser­weg“ gepark­ter Pkw, Ford Kuga, mit einem spit­zen Gegen­stand ver­kratzt wur­de. Der dabei ange­rich­te­te Scha­den an der lin­ken Fahr­zeug­sei­te wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Wem sind zwi­schen Sams­tag- und Sonn­tag­mit­tag ver­däch­ti­ge Per­so­nen an dem blau­en Auto auf­ge­fal­len? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

BREI­TEN­GÜSS­BACH. Ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer stieß zwi­schen Sams­tag- und Sonn­tag­mit­tag gegen einen wei­ßen Pkw, Seat Leon. Das Fahr­zeug war ord­nungs­ge­mäß im Kem­me­rer Weg abge­stellt. Ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den von ca. 800 Euro zu küm­mern und die Poli­zei zu ver­stän­di­gen, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

SCHESS­LITZ. Weil ihr nach eige­nen Anga­ben am Sonn­tag, kurz nach 11 Uhr, in einer Rechts­kur­ve auf der Staats­stra­ße 2190, ein Pkw auf ihrer Fahr­bahn­sei­te ent­ge­gen­kam, muss­te eine 20-jäh­ri­ge Dacia-Fah­re­rin nach rechts ins Ban­kett aus­wei­chen, um einen Zusam­men­stoß zu ver­mei­den. Dabei tou­chier­te das Fahr­zeug zwei Leit­pfo­sten (Scha­den etwa 200 Euro). Das ent­ge­gen­kom­men­de Auto fuhr wei­ter. Der ent­stan­de­ne Scha­den am Pkw beläuft sich ins­ge­samt auf ca. 2.000 Euro.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

POM­MERS­FEL­DEN. Scha­den von ca. 400 Euro hin­ter­ließ ein noch unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer in den frü­hen Mor­gen­stun­den des Mon­tags. Zwi­schen 00.00 Uhr und 04.00 Uhr geriet auf der Staats­stra­ße 2260 ver­mut­lich der Fah­rer eines Lkw ins Ban­kett. Dabei wur­den 2 Leit­pfo­sten umge­fah­ren und eine grö­ße­re Men­ge Erd­reich auf die Fahr­bahn gedrückt, so dass der Fahr­strei­fen in Rich­tung Bam­berg nicht mehr befahr­bar war. Ohne sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nach­zu­kom­men, fuhr der Scha­dens­ver­ur­sa­cher davon. Das Bau­amt Bam­berg küm­mer­te sich um die Absi­che­rung und Rei­ni­gung der Straße.

Unfall­zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

ZAPEN­DORF. Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge konn­te am Mon­tag­mit­tag eine Unfall­flucht beob­ach­ten und der Poli­zei Hin­wei­se zum Kenn­zei­chen des flüch­ti­gen Fahr­zeugs geben. Gegen 11.30 Uhr ran­gier­te der Fah­rer einer Sat­tel­zug­ma­schi­ne im Kreu­zungs­be­reich Weiherweg/​Schulstraße und stieß dabei gegen das Ver­kehrs­zei­chen auf einer Ver­kehrs­in­sel. Ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den von ca. 250 Euro zu küm­mern und sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nach­zu­kom­men, ent­fern­te sich der Sat­tel­zug­fah­rer. Die Unfall­fluch­ter­mitt­lun­gen wur­den sofort aufgenommen.

ALTEN­DORF. In der Zeit zwi­schen dem 6. Janu­ar und dem 9. Janu­ar stieß ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer gegen einen in der Fran­ken­stra­ße, am rech­ten Stra­ßen­rand gepark­ten Renault. Der Unbe­kann­te ent­fern­te sich von der Unfallört­lich­keit ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den in Höhe von etwa 2.000 Euro zu küm­mern. Zeu­gen­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

SCHLÜS­SEL­FELD. Am Diens­tag­mor­gen befuhr eine Audi-Fah­re­rin die Staats­stra­ße von Schlüs­sel­feld kom­mend in Rich­tung Bur­ge­brach. Im Kur­ven­be­reich kam die­se allein­be­tei­ligt von der Fahr­bahn ab und fuhr in den Gra­ben. Die 21-Jäh­ri­ge wur­de leicht ver­letzt Mit­tels Kran­ken­wa­gen ins Kli­ni­kum ver­bracht. Am Pkw ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 10.000 Euro.

Dieb­stäh­le

HIRSCHAID. Das hin­te­re amt­li­che Kenn­zei­chen BA-RD 9411 ent­wen­de­ten unbe­kann­te Die­be von einem Pkw, VW Pas­sat. An der Kenn­zei­chen­hal­te­rung konn­ten Hebel­spu­ren fest­ge­stellt wer­den. Das blaue Fahr­zeug stand zwi­schen Sams­tag­abend, 19 Uhr, und Mon­tag­mor­gen, 06.15 Uhr, in einer öffent­li­chen Tief­ga­ra­ge in der Luitpoldstraße.

Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen am Fahr­zeug beob­ach­tet oder kann Hin­wei­se zum Ver­bleib des Kenn­zei­chen­schil­des geben? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

LAU­TER. Zwi­schen dem 31. Dezem­ber und dem 4. Janu­ar ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter das hin­te­re Kenn­zei­chen eines auf einem Hof in der Berg­stra­ße abge­stell­ten VW T4. Wer kann Hin­wei­se auf den Ver­bleib des Kenn­zei­chens BA-PB 200 geben? Mel­dun­gen erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Ohne Fahr­erlaub­nis und unver­si­chert unterwegs

Bam­berg. Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­lier­ten am Diens­tag­mor­gen im Bam­ber­ger Nord­osten einen pol­ni­schen Hon­da mit 38-jäh­ri­gem geor­gi­schen Fah­rer. Dabei muss­te fest­ge­stellt wer­den, dass die­ser schon seit mehr als sechs Mona­ten fest in Deutsch­land wohn­haft ist und sich bis­lang nicht um eine euro­päi­sche Fahr­erlaub­nis bemüht hat­te. Wei­ter­hin bestand für den Pkw kein Ver­si­che­rungs­schutz und der Mann durf­te sich im Rah­men sei­nes Asyl­ver­fah­rens auch gar nicht in Bam­berg auf­hal­ten. Die Wei­ter­fahrt muss­te somit unter­bun­den wer­den und auf den Fah­rer war­ten Straf­ver­fah­ren wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis und eines Ver­sto­ßes gegen das Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz und auch ein Buß­geld­ver­fah­ren wegen des Ver­sto­ßes gegen das Asylgesetz.

Zwei Auf­fahr­un­fäl­le mit Per­so­nen­schä­den im zäh­flie­ßen­den Verkehr

Forch­heim. Am Diens­tag­mor­gen kam es auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg auf Höhe Forch­heim fast gleich­zei­tig zu zwei von­ein­an­der unab­hän­gi­gen Auf­fahr­un­fäl­len im zäh­flie­ßen­den Ver­kehr, bei denen ins­ge­samt drei Men­schen leicht ver­letzt wur­den. Im ersten Fall erkann­te die 33-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines BMW das not­wen­di­ge Brems­ma­nö­ver eines vor­aus­fah­ren­den Citro­en mit 58-jäh­ri­gen Fah­rers zu spät und fuhr die­sem der­art hef­tig hin­ten auf, dass in ihrem BMW sämt­li­che Air­bags aus­lö­sten. Sie hat­te dabei noch Glück, dass sie mit einer Kopf­latz­wun­de nur leicht ver­letzt wur­de. Sie kam zur ambu­lan­ten Behand­lung ins Kran­ken­haus und bei­de Pkw muss­ten abge­schleppt wer­den. Der Gesamt­scha­den wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt. Im zwei­ten Fall über­sah die 30-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines BMW das ver­kehrs­be­ding­te Abbrem­sen eines ihr vor­aus­fah­ren­den Mer­ce­des mit 34-jäh­ri­gen Fah­rer zu spät und fuhr die­sem eben­falls hin­ten auf. Hier wur­den bei­de Fah­rer durch Genick- und Rücken­schmer­zen leicht ver­letzt. Da die Autos noch fahr­be­reit waren, konn­ten die Unfall­stel­le auch schnell geräumt wer­den. Der Gesamt­scha­den wird den­noch auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Mit Mari­hua­na und unter Dro­gen­ein­fluss erwischt

A9 / BAY­REUTH. Am Diens­tag­nach­mit­tag kon­trol­lier­ten Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth im Rah­men der Schlei­er­fahn­dung auf dem Park­platz Sophien­berg einen pol­ni­schen Auto­fah­rer. Bei der Durch­su­chung des Fahr­zeugs konn­te Mari­hua­na auf­ge­fun­den wer­den. Zudem stand der Fahr­zeug­füh­rer erkenn­bar unter Drogeneinfluss.

Kurz vor 17 Uhr geriet der BMW mit pol­ni­scher Zulas­sung ins Visier der Beam­ten. Da der Fahr­zeug­füh­rer offen­sicht­lich unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln stand und dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten zeig­te, soll­te ein Dro­gen­schnell­test den Ver­dacht bestä­ti­gen. Die­ser ergab ein posi­ti­ves Ergeb­nis, so dass eine Blut­ent­nah­me erfor­der­lich war. Zudem wur­de bei der spä­te­ren Durch­su­chung des Pkw ein Ein­weck­glas mit über sechs Gramm Mari­hua­na auf­ge­fun­den und beschlagnahmt.

Für den 28-jäh­ri­gen Mann war die Fahrt been­det. Nun erwar­tet ihn ein Straf­ver­fah­ren, ein Fahr­ver­bot sowie ein Ein­trag im Fahr­eig­nungs­re­gi­ster. Er muss­te zur Durch­füh­rung des Ver­fah­rens einen hohen drei­stel­li­gen Geld­be­trag als Sicher­heits­lei­stung hinterlegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Eber­mann­stadt. Am Diens­tag­mor­gen ging die Mel­dung ein, dass am Feu­er­stein auf der Mirsber­ger Höhe ein lee­rer Öltank in der Wie­se ent­sorgt wur­de. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se zur Fest­stel­lung des Umweltfrevlers.

Grä­fen­berg. In der Nacht zum Mitt­woch kon­trol­lier­ten die Beam­ten der Poli­zei Eber­mann­stadt in der Bay­reu­ther Stra­ße einen Pkw-Fah­rer rou­ti­ne­mä­ßig. Bei dem Ver­kehrs­teil­neh­mer wur­den dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt und ein Schnell­test auf Can­na­bis ver­lief posi­tiv, wes­halb auch noch eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus durch­ge­führt wur­de. Dem 33-Jäh­ri­gen wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt und er muss sich wegen Fah­rens unter Dro­gen­ein­fluss verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Herolds­bach. Am Diens­tag zwi­schen 8 bis 13 Uhr fuhr jemand in der Adler­gas­se gegen einen Gar­ten­zaun und flüch­te­te anschlie­ßend mit sei­nem Fahr­zeug ohne sich um den ange­rich­te­ten Sach­scha­den in Höhe von ca. 500.- Euro zu küm­mern. Hin­wei­se auf den flüch­ti­gen Unfall­ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Sach­be­schä­di­gung durch Graffiti

Michel­au, LKR. Lich­ten­fels. Am Diens­tag wur­de der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels eine Sach­be­schä­di­gung durch Graf­fi­ti an der Main­feld­hal­le mit­ge­teilt. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter sprüh­te in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag mit lila Far­be Schrift­zü­ge und Bil­der in nicht uner­heb­li­cher Grö­ße an die Fas­sa­de. Eine Absu­che nach mög­li­chen Spu­ren in der nähe­ren Umge­bung ver­lief erfolg­los. Zeu­gen die zur Tat­zeit Wahr­neh­mun­gen gemacht haben und sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.