MdB Zeul­ner: „Digi­ta­li­sie­rung des Stell­werks im Zuge des bar­rie­re­frei­en Umbaus sinnvoll“

Wie kann das Bahn­hofs­ge­bäu­de in Bad Staf­fel­stein best­mög­lich genutzt wer­den? „Die­se Fra­ge gestal­tet sich seit Jah­ren schwie­rig, da rund ein Drit­tel der Gebäu­de­flä­che von einem ver­al­te­ten Stell­werk der Deut­schen Bahn bean­sprucht wird“, erklärt die zustän­di­ge Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Emmi Zeul­ner. Um hier nach jah­re­lan­ger Dis­kus­si­on end­lich Klar­heit zu schaf­fen und der Kom­mu­ne Bad Staf­fel­stein die not­wen­di­ge Pla­nungs­si­cher­heit zu geben, hat die Abge­ord­ne­te die zustän­di­gen Ver­tre­ter der Deut­schen Bahn vor Ort gela­den. Gemein­sam mit dem Bad Staf­fel­stei­ner Bür­ger­mei­ster Mario Schön­wald, dem Zwei­ten Bür­ger­mei­ster Hol­ger Then sowie Katha­ri­na Huck­feldt, Regio­nal­be­reichs­lei­te­rin DB Immo­bi­li­en und Maxi­mi­li­an For­kel, Refe­rent des Kon­zern­be­voll­mäch­tig­ten für den Frei­staat Bay­ern, wur­den die Räum­lich­kei­ten Ende Novem­ber 2022 besichtigt.

„Ich freue mich sehr, dass Frau Huck­feldt von der Deut­schen Bahn im Rah­men des Vor Ort-Ter­mins zuge­si­chert hat, die Her­aus­nah­me des Stell­wer­kes zu prü­fen. Dabei wäre es eine sinn­vol­le Maß­nah­me, das Stell­werk im Zuge des bar­rie­re­frei­en Aus­baus des Bahn­ho­fes in die­sem Jahr gleich mit zu digi­ta­li­sie­ren und die ein­ge­rich­te­te Bau­stel­le zu nut­zen“, schlägt die Abge­ord­ne­te Zeul­ner zusam­men mit Bür­ger­mei­ster Schön­wald sowie Zwei­ten Bür­ger­mei­ster Then vor: „Die Umstel­lung auf ein digi­ta­les Stell­werk wäre enorm wich­tig für die Stadt Bad Staf­fel­stein, um hier end­lich ein Gesamt­nut­zungs­kon­zept im alten Bahn­hofs­ge­bäu­de erstel­len zu kön­nen.“ Wei­te­re Gesprä­che sol­len fol­gen, um die Mög­lich­kei­ten einer Umset­zung zu realisieren.

Bei dem Stell­werk in Bad Staf­fel­stein han­delt es sich um ein soge­nann­tes Relais­stell­werk, bei dem die Steue­rung des Bahn­be­triebs elek­trisch durch Signal­re­lais her­ge­stellt wird. Das Stell­werk ist zwar nicht besetzt, es wird aus dem benach­bar­ten Stell­werk Lich­ten­fels fern gesteu­ert. In dem Stell­werks­ge­bäu­de in Bad Staf­fel­stein befin­det sich die benö­tig­te Tech­nik und könn­te auch vor Ort betrie­ben werden.