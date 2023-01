Kar­ten im Vor­ver­kauf sichern!

Nach zwei­jäh­ri­ger Coro­na­zwangs­pau­se steigt in die­sem Jahr wie­der der tra­di­tio­nel­le Rosen­mon­tags­ball in Strul­len­dorf. Bei die­ser Kult­par­ty ist der frän­ki­sche Fasching am Höhe­punkt ange­kom­men. Am 20.2. fei­ern wir mit Euch die „Par­ty des Jah­res“ in der Haupt­s­moor­hal­le. Die bekannt sehr gute Stim­mung wird von den von Funk und Fern­se­hen bekann­ten „Fran­ken­räu­bern“ ange­facht. Dazu dreht DJ Val­de­mos­sa an den Plat­ten­tel­lern und garan­tiert, dass die Stim­mung nicht nur am Anfang, son­dern auch in den Pau­sen und am Ende der Par­ty feucht und fröh­lich bleibt. Dazu tritt noch das „Män­ner­bal­lett“ des Tanz­Rhyth­mus Hirschaid auf. Hap­py Hour ist von 20 bis 21 Uhr angesagt.

Vie­le gute Grün­de also, um wie­der in der Haupt­s­moor­hal­le in Strul­len­dorf vor­zu­schau­en. Nicht umsonst hat der Rosen­mon­tags­ball vie­le Stamm­be­su­cher, die alle ihre Kar­te schon früh­zei­tig sichern. Ein­lass ist um 19 Uhr. Kar­ten an der Abend­kas­se gibt es, solan­ge der Vor­rat reicht.

Sichert Euch also lie­ber die­se schon im Vor­ver­kauf, und zwar

beim BVD in Bam­berg, Lan­ge Stra­ße 39/41, Tel. 0951–980 8220,

bei der Metz­ge­rei Möhr­lein in Strul­len­dorf, Lin­den­al­lee 5, Tel. 09543/257,

bei der Glocken­apo­the­ke in Strul­len­dorf, Forch­hei­mer Stra­ße 47, Tel. 09543/820 000 und

bei der Fran­ken­apo­the­ke in Hirschaid, Kirch­platz 9, Tel. 09543/279