Info zu GAP und KULAP für land­wirt­schaft­li­che Betrie­be mit exten­si­ver Tierhaltung

In zwei Online­ver­an­stal­tun­gen infor­mie­ren die Ämter für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten (AELF) Regens­burg-Schwan­dorf und Ans­bach über die neue Gemein­sa­me Agrar­po­li­tik (GAP) und das Kul­tur­land­schafts­pro­gramm (KULAP). Die Info­aben­de rich­ten sich an alle Land­wir­te aus Bay­ern, ins­be­son­de­re an Betrie­be mit exten­si­ver Tier­hal­tung wie z. B. Mut­ter­kuh­hal­tung, Zie­gen, Scha­fen oder Gehegewild.

Die Online­ver­an­stal­tun­gen fin­den am Mon­tag, 16.01.2023, um 19.30 Uhr (AELF Regens­burg-Schwan­dorf) und am Mitt­woch, 25.01.20223, eben­falls um 19.30 Uhr (AELF Ans­bach) statt. Die Teil­nah­me ist kosten­los und eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Den Zugangs­link fin­den Sie am jewei­li­gen Ver­an­stal­tungs­ter­min auf der Home­page des AELF Coburg-Kulm­bach unter:

https://​www​.aelf​-ck​.bay​ern​.de/​l​a​n​d​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​/​f​o​e​r​d​e​r​u​n​g​/​3​2​0​4​4​5​/​i​n​d​e​x​.​php.