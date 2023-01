„Die Ande­ren“

Zusam­men mit der Deutsch-Tsche­chi­schen Gesell­schaft Bay­reuth und der Sude­ten­deut­schen Lands­mann­schaft Bay­reuth hat das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk die preis­ge­krön­te Ger­ma­ni­stin und Autorin Dr. Kate­ri­na Kovack­ová am Mitt­woch, 18. Janu­ar nach Bay­reuth ein­ge­la­den. Ab 17 Uhr gibt die Kul­tur­ver­mitt­le­rin anhand der deutsch­böh­mi­schen Autoren G. Tietz, J. Holub und J. Urz­i­dil einen Ein­blick in die Mecha­nis­men ste­reo­ty­per Denk­mu­ster hin­sicht­lich der „Eige­nen“ und der „Ande­ren“ – der Tsche­chen und Deut­schen. Im Anschluss an die lite­ra­ri­sche Rei­se mit der böh­mi­schen Autorin wird zum Mäh­ri­schen Wein­abend und Aus­tausch gela­den. Ver­an­stal­tungs­ort ist der Semi­nar­raum im Hof, Evan­ge­li­sches Zen­trum, Richard-Wag­ner-Str. 24, Bay­reuth. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.