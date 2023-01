Stel­len Sie sich fol­gen­de Situa­ti­on vor: Sie sind unter der Woche zwi­schen Weih­nach­ten und Neu­jahr auf einer Ver­an­stal­tung in Erlan­gen und wol­len am spä­te­ren Abend mit dem ÖPNV nach Hau­se fah­ren – bei Forch­heim in die Frän­ki­sche Schweiz!

Klar – jedes Kind weiß, das ist auch mit dem AST irgend­wann ab 23 Uhr ein aus­sichts­lo­ses Unter­fan­gen. Aber was soll’s, die­ses eine Mal, dafür gibt es ja in Forch­heim noch die Taxis!

Tat­säch­lich habe ich es aber neu­lich am 27.12.2022 gegen 23:30 Uhr (Ankunft mit dem RE kurz nach dem letz­ten AST) so erlebt, dass kein Taxi zu bekom­men war. Über die bekann­te Ruf­num­mer 1611 der Taxi­ver­ei­ni­gung ging die gan­ze Zeit über ein­fach nie­mand ans Tele­fon. Es gab auch kei­ne Ansa­ge. Und nicht ein Ein­zi­ges der loka­len Taxi­un­ter­neh­men, die über Goog­le auf­ge­li­stet wer­den, hat über die dort ange­ge­be­ne Ruf­num­mer geantwortet.

Was nun tun in die­ser Situa­ti­on, wenn man – oder allein rei­sen­de Frau – aus irgend­ei­nem Grund nicht pri­vat abge­holt wer­den kann?

In mei­nem Fall fuhr immer­hin noch die letz­te S‑Bahn nach Erlan­gen, wo ich ein Taxi zu mei­nem Bestim­mungs­ort bekom­men konn­te. Somit ist das gan­ze glimpf­lich für mich aus­ge­gan­gen, aber es hat rich­tig viel Geld, Zeit und Ner­ven gekostet.

Super war an dem Abend übri­gens auch der Herr an der Rezep­ti­on des Niu-Hotel am Bahn­hof, den ich in mei­ner Ver­zweif­lung um Hil­fe gebe­ten hat­te – “Oje Forch­heim klei­ne Stadt, um die Zeit das ist schwie­rig” war sei­ne Entgegnung.

Aber muss es so sein?

Ich wür­de mich über eine Stel­lung­nah­me der Stadt und der loka­len Taxi­ver­ei­ni­gung zur gel­ten­den Betriebs­pflicht und den zuge­hö­ri­gen Ein­satz­zei­ten freu­en. Auf den ent­spre­chen­den Sei­ten im Inter­net ist dazu jeden­falls nichts zu finden.

Vie­le Grüße,

Alex­an­der Esch­ler, Weilersbach