Kör­per und Geist in Einklang

Gut drei Mil­lio­nen Deut­sche prak­ti­zie­ren einer Umfra­ge der Gesell­schaft für Kon­sum­for­schung zufol­ge regel­mä­ßig Yoga. Die jahr­tau­sen­de­al­te Leh­re, die kör­per­li­che Übun­gen und Ele­men­te zur Schu­lung des Gei­stes und Bewusst­seins umfasst, ist damit eine der wich­tig­sten Frei­zeit­ak­ti­vi­tä­ten in Deutsch­land. Um Inter­es­sier­ten einen Ein­druck von den Grund­la­gen die­ser Leh­re zu ver­mit­teln, orga­ni­sier­te der Baur SV in den Weih­nachts­fe­ri­en erst­ma­lig einen Yoga-Grund­la­gen­kurs, den zwölf Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer besuchten.

Die­ses neue Ange­bot haben wir zum Anlass genom­men, um mit Phy­sio­the­ra­peu­tin und Yoga-Leh­re­rin Julia Wim­mer, die den Kurs lei­te­te, über den „Trend Yoga“ zu sprechen:

Kön­nen Sie uns kurz erklä­ren, wel­che Zie­le im Zen­trum der Yoga-Leh­re stehen?

Beim Yoga geht es dar­um, Kör­per und Geist in Ein­klang zu brin­gen sowie ein bes­se­res Gespür für den Kör­per zu ent­wickeln. Im Fokus ste­hen kör­per­li­che Übun­gen – man kennt den „Son­nen­gruß“ – die mit der Schu­lung von Atmung oder Medi­ta­ti­on und Ent­span­nung kom­bi­niert wer­den. Die Beliebt­heit von Yoga-Ange­bo­ten sehe ich per­sön­lich als Resul­tat davon, dass vie­le Men­schen heut­zu­ta­ge ihr Stress-Level redu­zie­ren und einen bes­se­ren Zugang zu sich selbst fin­den wol­len. Ein Vor­teil ist auch, dass kaum spe­zi­fi­sches Equip­ment oder ein beson­de­rer Raum benö­tigt wer­den. Yoga kann allein oder in der Grup­pe prak­ti­ziert werden.

Wel­che Aspek­te des Yoga-Prak­ti­zie­rens ergän­zen sich aus Ihrer Sicht beson­ders gut mit den klas­si­schen Volks- oder Mann­schafts-Sport­ar­ten (Fuss­ball, Hand­ball, Ten­nis usw.)?

Yoga-Übun­gen hel­fen, die Beweg­lich­keit von Wir­bel­säu­le und Gelen­ken zu erhal­ten oder zu ver­bes­sern. Damit ist Yoga für akti­ve Sport­le­rin­nen und Sport­ler beson­ders in Hin­blick auf Ver­let­zungs-Prä­ven­ti­on oder Stei­ge­rung der kör­per­li­chen Lei­stung för­der­lich. Ent­span­nungs­übun­gen und Medi­ta­ti­on trai­nie­ren men­ta­le Stär­ke und Kon­zen­tra­ti­ons­fä­hig­keit, die in Wett­kampf­si­tua­tio­nen gefragt sind.

Wel­cher Ziel­grup­pe emp­feh­len Sie regel­mä­ßi­ges Yoga? Gibt es bestimm­te kör­per­li­che oder medi­zi­ni­sche Ausschlusskriterien?

Prin­zi­pi­ell ist Yoga für jeden geeig­net, der sich mit sei­nem eige­nen Kör­per und Geist aus­ein­an­der­set­zen möch­te. Es gibt Ange­bo­te auf jedem Lei­stungs­ni­veau für ver­schie­den­ste Ziel­grup­pen von Kin­dern über Schwan­ge­re bis hin zu Senio­ren oder sogar Pro­fi­sport­lern. Abso­lu­te Aus­schluss­kri­te­ri­en gibt es damit nicht. Bei der Aus­übung soll­ten kei­ne aku­ten Schmer­zen auftreten.

In wel­cher Hin­sicht pro­fi­tie­ren Sport­ver­ei­ne wie der Baur SV, der seit vie­len Jah­ren eher klas­si­sche Sport­ar­ten wie Ten­nis oder Sport­ke­geln anbie­tet, von einem Yoga-Angebot?

Ich glau­be, dass ein Sport­ver­ein mit die­sem Ange­bot zunächst ein­mal neue Ziel­grup­pen anspricht. So ist es mög­lich, dass jemand, der sich in ande­ren Sport­ar­ten nicht wie­der­fin­det, ger­ne zur Yoga-Grup­pe kommt. Das führt letzt­lich dazu, dass ein Ver­ein attrak­ti­ver und einem Zuhau­se für die gan­ze Fami­lie wird.

Sie sind selbst akti­ve Ten­nis­spie­le­rin. Kön­nen Sie uns eine Yoga-Übung erklä­ren, die hier­für beson­ders för­der­lich ist?

Ich emp­feh­le die Dreh-Dehn­la­ge. Dabei win­kelt man in Rücken­la­ge bei­de Bei­ne an, dreht die Knie zu einer Sei­te und legt sie auf dem Boden ab. Das oben­lie­gen­de Bein kann auch aus­ge­streckt wer­den. Kopf und Ober­kör­per wer­den in die Gegen­rich­tung gedreht. Die Übung zielt pri­mär auf Beweg­lich­keit und Dreh­fä­hig­keit der Wir­bel­säu­le sowie Deh­nung der Flan­ken ab. Damit wer­den die für den Ten­nis­sport spe­zi­fi­schen Rota­ti­ons­be­we­gun­gen in Ober­kör­per, Hüf­te und Becken ver­bes­sert und Ver­kür­zun­gen der Schul­ter- und Brust­mus­ku­la­tur vorgebeugt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Yoga-Ange­bot des Baur SV erteilt Julia Wim­mer ger­ne per E‑Mail: julia-wimmer@t‑online.de