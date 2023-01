Wie mit Hil­fe von Digi­ta­li­sie­rung und künst­li­cher Intel­li­genz Waren­ein­satz­ko­sten und Lebens­mit­tel­ab­fäl­le redu­ziert wer­den kön­nen, erfah­ren Inter­es­sier­te bei einer Online-Ver­an­stal­tung mit dem Anbie­ter „Deli­cious Data“ am Diens­tag, 24.Januar 2023, von 14.30 bis 15.30 Uhr. Die Ver­an­stal­tung des städ­ti­schen Kli­ma­schutz­ma­nage­ments rich­tet sich an Ein­rich­tun­gen mit Gemein­schafts­ver­pfle­gung, wie Betriebs­kan­ti­nen, Schu­len und Kin­der­gär­ten, Senio­ren­hei­me oder Krankenhäuser.

Ein kosten­lo­ser Pro­be­be­trieb der vor­ge­stell­ten Soft­ware ist nach der Ver­an­stal­tung mög­lich. Laut Anbie­ter kön­nen mit Hil­fe von Digi­ta­li­sie­rung und künst­li­cher Intel­li­genz die Waren­ein­satz­ko­sten redu­ziert, die Pla­nungs­ge­nau­ig­keit ver­bes­sert und dadurch die Lebens­mit­tel­ab­fäl­le bis zu 30 Pro­zent redu­ziert wer­den. Wenn nach der Ver­an­stal­tung Inter­es­se besteht, kann mit Hil­fe eines För­der­pro­gramms des Frei­staats Bay­ern eine kosten­lo­se digi­ta­le Ana­ly­se der Waren­strö­me und Lebens­mit­tel­ab­fäl­le erfolgen.

Die Anmel­dung zur Online-Ver­an­stal­tung am 24. Janu­ar 2023 erfolgt per E‑Mail an das Kli­ma­schutz­ma­nage­ment der Stadt Bay­reuth, jana.​edlinger@​stadt.​bayreuth.​de. Für Rück­fra­gen steht Jana Edlin­ger auch unter der Tele­fon­num­mer 0921 25–1142 zur Verfügung.