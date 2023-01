Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch

Zer­kratz­ter Pkw

Ein gepark­ter grau­er BMW wur­de in der Zeit vom 02.01.23 bis 05.01.2023 in Wachen­roth in der Stra­ße Am Wei­ßen Berg von einem unbe­kann­ten Täter mut­wil­lig rund­her­um zer­kratzt. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beträgt geschätzt 2500 Euro. Die Geschä­dig­te erstat­te­te Anzei­ge gegen Unbe­kannt bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se wer­den unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 entgegengenommen.