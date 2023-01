Vom ein­sti­gen Pro­blem­be­reich mau­sert es sich – dank einer gelun­ge­nen Zwi­schen­nut­zung – Stück für Stück zu einem immer belieb­te­ren Treff­punkt für alle Genera­tio­nen: Das ehe­ma­li­ge Kauf­platz­a­re­al. Wie die­ser Bereich im Her­zen Kulm­bachs kom­plett neu­ge­stal­tet wer­den kann, stand zuletzt im Mit­tel­punkt eines städ­te­bau­lich-frei­raum­pla­ne­ri­schen Wett­be­werbs. Dabei haben sich renom­mier­te Pla­nungs­bü­ros inten­siv mit den Poten­tia­len des ehe­ma­li­gen Kauf­platz­ge­län­des befasst.

Die besten Plä­ne und Model­le für das Are­al in der Kulm­ba­cher Innen­stadt sind nun in der Tou­rist Infor­ma­ti­on im ersten Stock, Buch­bin­der­gas­se 5, zu sehen. Die Räu­me sind werk­tags von Mon­tag bis Frei­tag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Prä­sen­ta­ti­ons­plä­ne zei­gen die Ent­wür­fe der Pla­nungs­bü­ros, die im Rah­men des Wett­be­werbs von einem Preis­ge­richt mit den Plät­zen eins, zwei und drei aus­ge­zeich­net wor­den sind. Der städ­te­bau­li­che und frei­raum­pla­ne­ri­sche Rea­li­sie­rungs­wett­be­werb mit Ideen­teil umfass­te das Kauf­platz­a­re­al und auch Berei­che ent­lang des Wei­ßen Mains in Rich­tung des zukünf­ti­gen Campus.

Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann lädt die Bevöl­ke­rung bis Ende Febru­ar herz­lich dazu ein, die Aus­stel­lung in der Tou­rist Infor­ma­ti­on zu besu­chen und sich ein­fach selbst ein Bild von den pla­ne­ri­schen Ideen zu machen. „Der städ­te­bau­lich-frei­raum­pla­ne­ri­sche Wett­be­werb war für die­sen Bereich ein Mei­len­stein. Wir sind auf einem guten Weg hin zu einer neu­en attrak­ti­ven Nut­zung des ehe­ma­li­gen Kauf­platz­ge­län­des. Die­se Chan­ce wol­len wir natür­lich nut­zen!“, sagt der Ober­bür­ger­mei­ster. „Schritt für Schritt ent­wickeln wir das Are­al im Her­zen unse­rer schö­nen Stadt wei­ter. In die Ent­wür­fe sind vie­le Anre­gun­gen und Ideen aus der Öffent­lich­keits­be­tei­li­gung ein­ge­flos­sen. Ein Bei­spiel ist die Rena­tu­rie­rung des Wei­ßen Mains.“

Ziel sei es, den prä­gen­den Fluss­lauf öko­lo­gisch umzu­bau­en und für die Men­schen zugäng­lich zu machen, sagt Ingo Leh­mann. „Die Bevöl­ke­rung und alle Gäste unse­rer Stadt dür­fen sich in Zukunft auf einen Platz am Wei­ßen Main freu­en, der Neu­es schafft und sich gleich­zei­tig har­mo­nisch ein­fügt. Nach­hal­ti­ger Städ­te­bau ist die Grund­la­ge für die neue Nutzung.“

In die­sem Jahr geht die bis­he­ri­ge Zwi­schen­nut­zung auf dem Are­al übri­gens wei­ter. Der Burg­spiel­platz und die wei­te­ren Attrak­tio­nen wer­den sehr gut in der Bevöl­ke­rung ange­nom­men. „Dar­auf wol­len wir auf­bau­en“, betont der OB.

Die Stadt Kulm­bach gra­tu­liert den ersten Preis­trä­gern des Wett­be­werbs, der CKRS Archi­tek­ten­ge­sell­schaft mbH und TDB Land­schafts­ar­chi­tek­tur. Bei­de stam­men aus Berlin.