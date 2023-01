Wett­ren­nen um das Forch­hei­mer Neu­jahrs­ba­by: Um 18.08 Uhr ist Fer­di­nand am 1. Janu­ar 2023 im Kli­ni­kum Forch­heim gebo­ren wor­den. Genau eine Minu­te spä­ter hat der klei­ne Paul das Licht der Welt erblickt. Nicht nur die Eltern des „VIP-Babys“ sind überglücklich.

Ein Kopf-an-Kopf-Ren­nen haben sich die Neu­ge­bo­re­nen am Neu­jahrs­tag in den bei­den Kreiß­sä­len des Kli­ni­kums Forch­heim gelie­fert. „Unser Fer­di­nand Eli­as ist genau um 18 Uhr und acht Minu­ten auf die Welt gekom­men“, erzäh­len Car­men und Chri­stoph Wie­land-Reß, die über­glück­li­chen Eltern des Forch­hei­mer Neu­jahrs­ba­bys, am Tag nach der schwe­ren Geburt stolz.

„Wir wären auch nicht böse gewe­sen, wenn der Fer­di­nand schon Weih­nach­ten gebo­ren wor­den wäre“, sagt der Papa und wiegt den klei­nen Soh­ne­mann in den Armen. Fast 40 Stun­den habe am Ende die Geburt gedau­ert. Mit­ten in der Nacht kurz vor dem Jah­res­wech­sel hät­ten schon die Wehen ein­ge­setzt. „Zum Glück haben wir die­ses tol­le Fami­li­en­zim­mer und mein Mann konn­te die gan­ze Zeit bei mir sein“, freut sich die Mama und erzählt, dass sie sich bewusst für eine Ent­bin­dung in fami­liä­rer Atmo­sphä­re im Kli­ni­kum Forch­heim ent­schie­den habe. „Alle sind wirk­lich wahn­sin­nig nett. Außer­dem woh­nen wir gleich ums Eck.“

Im Nach­hin­ein sei das Kopf-an-Kopf-Ren­nen im Kreiß­saal „total wit­zig“ gewe­sen, erzäh­len die „Sie­ger-Eltern“ wei­ter. Ärz­te, Heb­am­men und Schwe­stern hät­ten wäh­rend des Wett­ren­nens ganz genau auf die Uhr schau­en müs­sen. „Dass wir das VIP-Baby bekom­men – damit haben wir wirk­lich nicht gerech­net“, sagt die Mama, die bei der Fir­ma Kreul in Hal­lern­dorf arbei­tet. „Wir wären auch mit einem gesun­den Weih­nachts­ba­by zufrie­den gewe­sen“, sagt der Papa, der bei Por­sche in Stutt­gart als IT-Mana­ger tätig ist.

Auch die über­glück­li­che Mut­ter des Fast-Neu­jahrs­ba­bys kann das span­nen­de Fina­le im Kreiß­saal einen Tag nach der Ent­bin­dung schon wie­der mit einem Augen­zwin­kern betrach­ten. „Paul und ich haben um eine Minu­te ver­lo­ren. Die Haupt­sa­che ist doch aber, dass alle Babys gesund sind“, freut sich Ste­fa­nie Hoff­mann. Mit den „Gewin­ner-Eltern“ hät­te sie in der Sil­ve­ster­nacht noch gemein­sam auf das neue Jahr ange­sto­ßen. Eine Schwe­ster habe um Mit­ter­nacht net­ter­wei­se spon­tan alko­hol­frei­en Sekt vor­bei­ge­bracht. Zu dem Zeit­punkt sei­en bei­de Müt­ter von einem Wett­ren­nen noch weit ent­fernt gewe­sen, erzählt Ste­fa­nie und freut sich aus­drück­lich über den zwei­ten Platz. „Wenn wir Erster gewor­den wären, hät­ten wir jetzt ein Foto machen müs­sen“, sagt die Mama und lacht. So wer­de das erste Bild für das Fami­li­en­al­bum daheim in Oes­dorf gemein­sam mit Papa Patrick und Bru­der Carl geknipst, erzählt Ste­fa­nie wei­ter, die sich bewusst für eine Ent­bin­dung im Kli­ni­kum Forch­heim ent­schie­den habe. „Der Ruf von Forch­heim ist ein­fach her­vor­ra­gend. Und tat­säch­lich ist die Betreu­ung wirk­lich total gut. Alle küm­mern sich stän­dig und das Zim­mer mit der tol­len Aus­sicht ist auch ein­fach super. Ich kann wirk­lich nur Posi­ti­ves berich­tet“, sagt die Mama des Fast-Neu­jahrs­ba­bys, die als Kran­ken­schwe­ster in Erlan­gen arbeitet.

Über den glück­li­chen Aus­gang des Wett­ren­nens zum Jah­res­wech­sel haben sich beson­ders die Ärz­te, Heb­am­men und Schwe­stern gefreut. Mit einem gro­ßen Blu­men­strauß und einem Scheck in Höhe von 100 Euro hat die Lei­tung des Kli­ni­kums Forch­heim – Frän­ki­sche Schweiz den glück­li­chen Eltern zur Geburt des Neu­jahrs­ba­bys am Mon­tag gra­tu­liert. Für ein gemein­sa­mes „Sie­ger­fo­to“ haben Car­men und Chri­stoph Wie­land-Reß ger­ne mit dem klei­nen Fer­di­nand Eli­as auf der Ent­bin­dungs­sta­ti­on im Fami­li­en­zim­mer am Tag nach dem span­nen­den „Wett­ren­nen“ posiert.