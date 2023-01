Am Frei­tag, 13. Janu­ar 2023, um 15 Uhr, wird für Kin­der ab vier Jah­ren in der Black Box des RW21 beim Bil­der­buch­ki­no „Wie man ein Zot­tor­un­kel zähmt“ nach dem Bil­der­buch von Andrea Schom­burg gezeigt. Der Ein­tritt ist frei. Zum Inhalt: Das Zot­tor­un­kel schleicht sich nachts in Häu­ser und sucht nach Süßig­kei­ten. Dabei hin­ter­lässt es das pure Cha­os. Wie lässt sich wohl so ein unge­zo­ge­nes Mon­ster zähmen?