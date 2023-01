Das dies­jäh­ri­ge Stär­k­an­trin­ken des För­der­ver­eins St. Gan­golf e. V. fin­det am Sonn­tag, 15.01.2023 von 12.00 Uhr bis 14.30 Uhr mit dem Harald-Hauck-Trio im Pfarr­heim St. Gan­golf, Gan­golfs­platz 1 A in Bam­berg statt. Der in Bam­berg und der Regi­on renom­mier­te Jazz­pia­nist Harald Hauck wird von Georg Rosen­bau­er am Bass und Ali Bro­umant am Schlag­zeug beglei­tet. Für das leib­li­che Wohl ist gesorgt.

Der Ein­tritt ist frei. Spen­den zugun­sten der Gene­ral­sa­nie­rung von St. Gan­golf wer­den erbeten.