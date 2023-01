Gene­ral­pro­be im HaWaWi

Zu einem beson­de­ren und dem letz­ten Test vor dem Start in die Rest­sai­son kommt es am Sonn­tag, den 08.01. um 13 Uhr. Dann gastiert der 12. der 2.Liga, der SSV Jahn Regens­burg, im Hans-Wal­ter-Wild-Sta­di­on. Schon vor der Sai­son kam es zu die­sem Freund­schafts­spiel, bei dem sich die Teams im ober­pfäl­zi­schen Rie­den 0:0 trenn­ten. Für alle, die sich das hoch­klas­si­ge Auf­ein­an­der­tref­fen nach der lan­gen Win­ter­pau­se nicht ent­ge­hen las­sen wol­len, sind ab sofort Tickets im Vor­ver­kauf erhält­lich. Eine Tages­kas­se am Spiel­tag wird es eben­falls geben. Ein­lass und Ver­kauf star­ten ab 12 Uhr. Für Fans der Spiel­ver­ei­ni­gung öff­net die Haupt­tri­bü­ne sowie der dar­an angren­zen­de Steh­platz­block I.

Bei­de Berei­che sind über den Haupt­ein­gang zu errei­chen. Für die Anhän­ger des SSV Jahn steht der Gäste­block S mit Zugang über die Albrecht-Dürer-Stra­ße / Gym­na­si­um Chri­sti­an-Erne­sti­num zur Verfügung.

Vor­ver­kaufs­stel­len in Bay­reuth sind die Thea­ter­kas­se, der Nord­baye­ri­sche Kurier, sowie die Buch­hand­lung im Kir­chen­eck. Aber auch im Umland gibt es Kar­ten für die Heim­spie­le der SpVgg Bay­reuth. So u.a. beim Tou­ris­mus­cen­ter in Kro­nach, der neu­en Pres­se in Coburg, dem Kar­ten­ki­osk in Bam­berg, der Tou­ri­sten­in­fo in Bischofs­grün sowie in War­men­stein­ach, bei der Fran­ken­post in Hof und vie­len mehr. Alle Vor­ver­kaufs­stel­len fin­det man unter www​.reser​vix​.de/​v​o​r​v​e​r​k​a​u​f​s​s​t​e​l​len. Zudem ist die Ticket­hot­line täg­lich – auch an Wochen­en­den und Fei­er­ta­gen – von 6 bis 22 Uhr unter 0761 / 888 499 99 erreich­bar. In der Geschäfts­stel­le der SpVgg Bay­reuth sind diens­tags von 9–13 Uhr und don­ners­tags von 15–19 Uhr Kar­ten erhältlich.