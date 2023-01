Näch­stes Der­by! Dies­mal geht es für medi bay­reuth im Duell Ober- vs. Unter­fran­ken gegen die Würz­burg Baskets

Mit einem Der­by beginnt für medi bay­reuth das Jahr 2023 in der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga. Am Sonn­tag (Tip-Off: 15:00 Uhr) emp­fan­gen Basti­an Doreth & Co. in der von VIEW­EN­TO prä­sen­tier­ten Par­tie des 14. Spiel­ta­ges den unter­frän­ki­schen Liga­kon­kur­ren­ten aus Würzburg.

Wäh­rend medi bay­reuth auf­grund der Ver­le­gung des Aus­wärts­spiels in Lud­wigs­burg (die MHP RIE­SEN muss­ten in den Play-Ins in der Bas­ket­ball Cham­pions League gegen Limo­ges ran) zehn Tage Zeit zur Vor­be­rei­tung auf das Der­by gegen die Bas­kets hat­te, waren die Unter­fran­ken in eige­ner Hal­le noch am Mitt­woch­abend gegen den ande­ren ober­frän­ki­schen Bun­des­li­gi­sten aus Bam­berg im Ein­satz. Wie schon bei der kla­ren Nie­der­la­ge zuvor in Ham­burg (73:96) zogen die Würz­bur­ger auch gegen Bam­berg (73:79) den Kür­ze­ren und kom­men nun mit zuletzt zwei Nie­der­la­gen in Fol­ge in die Bay­reu­ther Oberfrankenhalle.

Doch auch wenn es in den bei­den letz­ten Par­tien nichts für die Bas­kets zu gewin­nen gab, spielt die Mann­schaft von Head Coach Sasa Fili­pov­ski bis­lang eine star­ke Sai­son. Mit einer Bilanz von sechs Sie­gen und sie­ben Nie­der­la­gen ste­hen die Würz­bur­ger auf Tabel­len­po­si­ti­on neun. Drei ihrer Erfol­ge konn­ten die Unter­fran­ken dabei aus­wärts ein­fah­ren (Sie­ge in Olden­burg 79:77, in Chem­nitz 86:81 und in Braun­schweig 89:82).

Das sagt Lars Masell (Head Coach medi bayreuth):

“Mit Sasa Fili­pov­ski haben die Würz­bur­ger einen exzel­len­ten und extrem erfah­re­nen Coach. Sie spie­len sehr phy­sisch und sind vor allem durch ihre drei Guards immens gefähr­lich. Uns muss es gelin­gen, ihre Phy­sis zu matchen und gegen ihre bei­den sehr phy­sisch spie­len­den Cen­ter das Rebound-Duell zu gewin­nen. Wenn wir das schaf­fen und zudem auch unse­re Feh­ler­quo­te limi­tie­ren kön­nen, soll­ten wir mit unse­ren Fans im Rücken eine Chan­ce auf einen wei­te­ren Heim­sieg haben.”