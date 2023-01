Am 10. Dezem­ber 2022 hat­ten die Wirt­schafts­ju­nio­ren Bay­reuth ihre jähr­li­che Jah­res­haupt­ver­samm­lung. Der aktu­el­le Prä­si­dent, Domi­nik Weiß, ließ das Jahr 2022 vor anwe­sen­den Mit­glie­dern Revue pas­sie­ren und bedank­te sich für das star­ke Enga­ge­ment im Kreis Bay­reuth trotz der aktu­el­len Her­aus­for­de­run­gen für Unter­neh­mer und ehren­amt­li­chen Enga­ge­ment. Die WJ Bay­reuth konn­ten in die­sem Jahr aber neben der 70- Jahr auch ver­schie­de­nen High­light Ver­an­stal­tun­gen wie das Unter­neh­mer­ki­no und die F*ckup-Night durchführen.

Nach der voll­stän­di­gen und ein­stim­mi­gen Ent­la­stung der Vor­stand­schaft samt Kas­sier wur­de vor allem die Aus­rich­tung für 2023 bespro­chen und im Anschluss das neue Prä­si­di­um gewählt. Zum Prä­si­den­ten wur­de Seba­sti­an Döberl gewählt, der Unter­stüt­zung von Mela­nie Kaul, als Vize­prä­si­den­tin, Domi­nic Rehm, als wei­te­ren Vize­prä­si­den­ten und Andre­as Her­litz, als Kas­sier, erhält.

Seba­sti­an Döberl sieht im kom­men­den Jahr sei­ne Schwer­punk­te dar­in die Wirt­schafts­ju­nio­ren bei den Bay­reu­ther Unter­neh­men wie­der in Gedächt­nis zu rufen und somit noch mehr Unter­neh­mer und Füh­rungs­kräf­te für den Ver­band zu begei­stern. Als ehe­ma­li­ger Bun­des­vor­sit­zen­der der Wirt­schafts­ju­nio­ren Deutsch­land und Pro­ku­rist der D&Z Bau­un­ter­neh­mung GmbH bringt er viel Erfah­rung und Begei­ste­rung für den Ver­band mit will durch sei­ne Kon­tak­te die Unter­neh­men in der Regi­on für die Wirt­schafts­ju­nio­ren akqui­rie­ren. Dabei sol­len die über­re­gio­na­len Bezie­hun­gen sowie zu inter­na­tio­na­len Part­ner nicht zu kurz kom­men und der Kon­takt zur Grün­der­sze­ne in Bay­reuth wei­ter­hin aus­ge­baut werden.