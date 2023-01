In Tei­len des Land­krei­ses Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge wird eine Über­wa­chungs­zo­ne festgelegt

In der Stadt Wald­sas­sen ist in einem Haus­tier­be­stand ein Fall von Geflü­gel­pest (HPAI) fest­ge­stellt wor­den, das Refe­renz­la­bor am Fried­rich-Loeff­ler-Insti­tut hat das Virus vom TYP H5N1 nachgewiesen.

Aus die­sem Grund wur­den um den betrof­fe­nen Betrieb eine Schutz- und eine Über­wa­chungs­zo­ne fest­ge­legt. Ziel ist es eine Aus­brei­tung zu ver­hin­dern. Der Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge ist teil­wei­se von der Über­wa­chungs­zo­ne betrof­fen und hat dazu eine All­ge­mein­ver­fü­gung erlas­sen, aus der die betref­fen­den Gebie­te gemäß bei­gefüg­ter Kar­te her­vor­ge­hen. Für Geflü­gel­hal­ter in die­sen Gebie­ten gel­ten unter ande­rem fol­gen­de Regelungen:

Dem Vete­ri­när­amt sind unver­züg­lich die Anzahl der gehal­te­nen Vögel unter Anga­be ihrer Nut­zungs­art und ihres Stand­orts und der ver­en­de­ten gehal­te­nen Vögel, sowie jede Ände­rung anzuzeigen.

Auf­stal­lungs­pflicht: Tier­hal­ten­de Betrie­be haben alle gehal­te­nen Vögel (Aves) von frei­le­ben­den Vögeln abzu­son­dern, die­se sind mit Aus­nah­me von Tau­ben in geschlos­se­nen Stäl­len oder unter einer Schutz­vor­rich­tung zu hal­ten und es gibt Anwei­sun­gen zu Hygie­ne­maß­nah­men, Aus­stel­lun­gen, Märk­ten und Transport.

Die All­ge­mein­ver­fü­gung, die mit Amts­blatt Nr. 02/2023 des Land­krei­ses vom 05.01.2023 ver­öf­fent­licht wur­de, gilt ab dem 06.01.2023 und kann auf der Home­page des Land­krei­ses nach­ge­le­sen wer­den: https://www.landkreis-wunsiedel.de/file/02–2023-sonderamtsblatt-lkr-wun.pdf