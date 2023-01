Die Sel­ber Wöl­fe kön­nen am Wochen­en­de im direk­ten Ver­gleich gegen Weiß­was­ser und Regens­burg Boden gut machen

Die Lau­sit­zer Füch­se haben aktu­ell 1 Punkt, die Eis­bä­ren Regens­burg 3 Punk­te mehr auf dem Kon­to als die Sel­ber Wöl­fe, die sich zuletzt in guter Form prä­sen­tier­ten. Die Por­zel­lan­städ­ter haben somit die gro­ße Chan­ce, in der Tabel­le zu klet­tern. Zurück im Kader sind Richard Gel­ke nach abge­ses­se­ner Sper­re und Mar­tin Hlo­zek. Spiel­be­ginn am Frei­tag in Weiß­was­ser ist um 19:30 Uhr und am Sonn­tag zuhau­se in der NETZSCH-Are­na gegen Regens­burg um 17:00 Uhr.

Form­kur­ve

Rich­tig viel Selbst­ver­trau­en hat das Wolfs­ru­del auf­grund der letz­ten bei­den Sie­ge bei den Dresd­ner Eis­lö­wen als auch gegen den EV Lands­hut tan­ken kön­nen. Über­haupt hol­ten die Sel­ber Wöl­fe 12 von 18 mög­li­chen Punk­ten aus den ver­gan­ge­nen 6 Par­tien. Ein­zig gegen Crim­mit­schau und Ravens­burg muss­te man sich geschla­gen geben. Die­sen Schwung wol­len die Wöl­fe selbst­ver­ständ­lich gegen die direk­ten Tabel­len­nach­barn mit­neh­men, um die Sie­ges­se­rie mög­lichst fortzuführen.

Sta­ti­stik

Eine Nie­der­la­ge in Weiß­was­ser und ein Sieg nach Ver­län­ge­rung in der NETZSCH-Are­na ste­hen für die Sel­ber Wöl­fe bis­her im direk­ten Ver­gleich gegen die Lau­sit­zer Füch­se zu Buche. Nun soll gegen den Tabel­len­zehn­ten in der Lau­sitz mög­lichst ein Drei­er ein­ge­fah­ren wer­den, um in der Tabel­le an den Sach­sen vor­bei­zie­hen zu kön­nen. Bis jetzt lie­gen die Füch­se mit 1 Punkt vor den Wöl­fen. Her­aus­ra­gen­der Scorer bei den Füch­sen ist auch in die­ser Sai­son der Kana­di­er Hun­ter Gar­lent mit 39 Punk­ten (19 Tore und 20 Vor­la­gen). Selbs Nick Miglio hat bis dato derer 34 (je 17 Tore und Vor­la­gen) gesammelt.

Im direk­ten Ver­gleich gegen die Eis­bä­ren Regens­burg war bis­lang immer das Aus­wärts­team sieg­reich. Die­sen Umstand wol­len die Sel­ber Wöl­fe am Sonn­tag natür­lich ändern und einen Heim­sieg gegen die Nach­bar­ri­va­len aus der Ober­pfalz ein­fah­ren. Die Eis­bä­ren bele­gen aktu­ell den Tabel­len­rang 7, haben ein Spiel weni­ger als die Wöl­fe absol­viert und 3 Punk­te mehr auf dem Kon­to. Mit dem Kana­di­er Corey Tri­vi­no (42 Punk­te – 21 Tore, 21 Vor­la­gen) und dem Tsche­chen Richard Divis (36 Punk­te – 15 Tore, 21 Vor­la­gen) tau­chen gleich 2 Regens­bur­ger in den Top-Ten Tops­cor­ern der DEL2 auf.

Jan Ham­mer­bau­er blickt voraus

Jan Ham­mer­bau­er: “Wir haben jetzt mit Weiß­was­ser und Regens­burg zwei gute Geg­ner und damit zwei schwe­re Spie­le vor uns. Es ist jetzt wich­tig, Punk­te zu holen, wenn wir die Play­offs errei­chen wol­len. Ich glau­be, wenn wir tak­tisch und defen­siv gut spie­len, dann kön­nen wir das schaf­fen.“ Lin­eup Kapi­tän Richard Gel­ke hat sei­ne Sper­re abge­ses­sen und darf ab sofort wie­der mit­wir­ken. Auch Hlo­zek ist wie­der ein­satz­be­reit. Feo­dor Boi­ar­chi­nov, Max Gim­mel, Micha­el Bit­zer (alle ver­letzt) sowie Lukas Klug­hardt (krank) fal­len aus. Aus Bie­tig­heim wird kei­ner der För­der­li­zenz­spie­ler erwartet.

(VIP-) Tickets/​Hallenöffnung

Ein­tritts­kar­ten für die Par­tie gegen Regens­burg gibt es online unter https://​www​.sel​ber​wo​el​fe​.de/​t​i​c​k​e​ts/, bei Ede­ka Egert in Selb am Vor­werk oder an der Abend­kas­se. Alle Spie­le wer­den zudem live auf Spra­de TV und in Aus­zü­gen in der Radio Euro­herz Eis­zeit über­tra­gen. Spiel­be­ginn am Sonn­tag, 8. Janu­ar 2023 ist um 17:00 Uhr. Die NETZSCH-Are­na öff­net ihre Pfor­ten ab 15:30 Uhr.

Auf­grund der Fan­tren­nung steht der Gäste­ein­gang aus­schließ­lich den Eis­bä­ren-Fans zur Ver­fü­gung. Des­halb wird am Sonn­tag für alle ande­ren Zuschau­er neben dem Haupt­ein­gang auch wie­der der Ein­gang an der ehe­ma­li­gen Sta­di­ongast­stät­te geöffnet.

Ab sofort sind auch Tages-VIP-Kar­ten in stark limi­tier­ter Anzahl erhält­lich. Die­se beinhal­ten – neben dem Ein­tritt zum Spiel – Zugang zum VIP-Bereich, kosten­lo­se Spei­sen und Geträn­ke im VIP-Bereich und einen Sitz­platz auf der VIP-Tri­bü­ne. Eine Tages­kar­te kostet EUR 110,-. Anfra­gen rich­ten Sie bit­te per E‑Mail direkt an Tobi­as Ernst­ber­ger (t.​ernstberger@​selberwoelfe.​de).