Ver­an­stal­tun­gen in der Fortuna-Kulturfabrik

Der Hör­funk­mo­de­ra­tor und Come­di­an Chris Boett­cher kommt am Sams­tag, 7. Janu­ar 2023, um 20 Uhr mit sei­nem Musik­ka­ba­rett-Pro­gramm „Immer die­ser Druck!“ in den Kul­tur­saal der For­tu­na-Kul­tur­fa­brik in Höchstadt an der Aisch.

Bekannt wur­de der 58-Jäh­ri­ge durch sei­nen Wiesn-Hit „10 Meter geh“ und Radio-Kult-Come­dy Seri­en über Jogi Löw, Lothar & Franz und vie­le ande­re. Sei­ne Hym­ne „In der Puber­tät“ ist der Inter­net-Hit nicht nur für gestress­te Eltern.

Zum Pro­gramm „Immer die­ser Druck!“

Erfolgs­druck, Zeit­druck, Lei­stungs­druck, 90 % der Deut­schen emp­fin­den sich anhal­ten­dem Druck aus­ge­setzt. Auch Tor­wart-Titan Oli Kahn klag­te in sei­ner akti­ven Zeit nach jedem Spiel über wahn­sin­ni­gen, immensen, unglaub­li­chen …Druck! Natür­lich lei­den in Boett­chers neu­en Pro­gramm „Immer die­ser Druck!“ auch ande­re pro­mi­nen­te Zeit­ge­nos­sen unter besag­tem Zivi­li­sa­tio­sphä­no­men. Grund genug, dem nega­ti­ven Druck etwas Posi­ti­ves ent­ge­gen­zu­stel­len: wahn­sin­ni­gen, immensen, unglaub­li­chen Lachdruck.

Alle Infos im Überblick

Chris Boett­cher – Musikkabarett

Sams­tag, 07.01.2023, 20:00 Uhr im Kul­tur­saal (For­tu­na-Kul­tur­fa­brik)

Ver­an­stal­ter: Brau­haus Kultur

Preis: VVK 23,00 Euro über das Brau­haus Höchstadt

AK: erhöh­ter Preis