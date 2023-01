Nach vier Wochen Weih­nachts­pau­se stei­gen die Damen der DJK Don Bos­co Bam­berg wie­der in den Spiel­be­trieb der 2. Toyo­ta Damen Bas­ket­ball Bun­des­li­ga ein. Am Sams­tag sind dabei die BSG Bas­ket Ladies Lud­wigs­burg zu Gast in der Sport­hal­le der Graf-Stauffenberg-Schule.

Die Bam­ber­ge­rin­nen ste­hen aktu­ell auf dem drit­ten Tabel­len­platz, die Lud­wigs­bur­ge­rin­nen mit der glei­chen Anzahl an Sie­gen einen Platz dahin­ter. Inso­fern wird sich nach dem Auf­takt­spiel der Rück­run­de schon eine Ten­denz abzeich­nen, für wel­ches Team es in wel­che Rich­tung wei­ter geht.

Im Hin­spiel Anfang Novem­ber rei­sten die Ober­frän­kin­nen extrem ersatz­ge­schwächt nach Schwa­ben und muss­ten damals eine 69:54-Niederlage hin­neh­men. Und auch jetzt sind nicht wie­der alle DJK-Spie­le­rin­nen an Bord. Lucie Mikul­o­va, Nina Küh­horn und Patri­cia Lohneis labo­rie­ren noch an alten Ver­let­zun­gen und wer­den wenn über­haupt nur zu Kurz­ein­sät­zen ver­füg­bar sein.

So sieht Don-Bos­co-Coach Stef­fen Dau­er die Lage vor der Begeg­nung: „Wie jedes Jahr wird es span­nend sein zu sehen, wie man aus der kur­zen Win­ter­pau­se wie­der raus­kommt. Für uns geht es dar­um, wie­der den Rhyth­mus zu fin­den, den wir im letz­ten Heim­spiel gegen Hei­del­berg hat­ten. Dar­an müs­sen wir anknüp­fen. Die Auf­ga­be gegen Lud­wigs­burg wird auf jeden Fall anspruchs­voll wer­den. Da wer­den wir nach der Pau­se gleich voll gefordert.“

Die Ver­an­wort­li­chen der DJK Don Bos­co Bam­berg freu­en sich auf eine vol­le Hal­le und laut­star­ke Unter­stüt­zung ihrer Fans. Sprung­ball zu dem Spiel ist um 14:30 Uhr.

